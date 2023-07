“Habemus Pasta”. Bordalo II invade altar-palco da Jornada Mundial da Juventude e desenrola tapete com notas de 500 euros

Artista criou tapete ilustrado com notas de 500 euros, entrou no altar-palco do Parque Tejo e desenrolou-o na escadaria. No Instagram, critica os custos da “tour da multinacional italiana”.

O artista plástico português Bordalo II invadiu o palco principal da Jornada Mundial da Juventude, no Parque Tejo, em Lisboa, e desenrolou um tapete ilustrado com notas de 500 euros na escadaria. "Walk of Shame" (inglês para "Caminhada da Vergonha"), assim se chama a intervenção clandestina, foi apresentada ao início da noite na conta oficial do artista no Instagram, a poucos dias do evento religioso que vai decorrer em Lisboa, entre os dias 1 e 6 de Agosto.

Na publicação nas redes sociais, Bordalo II critica que "num estado laico, num momento em que muitas pessoas lutam para manter as suas casas, o seu trabalho e a sua dignidade, decide investir-se milhões do dinheiro público para patrocinar a tour da multinacional italiana", referindo-se à Igreja Católica e à vinda do Papa Francisco a Portugal.

"Habemus Pasta", termina o texto colocado no Instagram do artista, numa adaptação satírica da expressão "Habemus Papam"— dita quando o sumo pontífice é eleito — para criticar os custos associados ao evento.

No Instagram, João Sobral, um dos artistas da equipa de Bordalo II que instalaram o tapete, escreveu que "o que aconteceu ontem não foi vandalismo nem invasão", mas sim "uma peça de arte, um tapete amovível que foi transportado até um local público que tinha os acessos abertos a qualquer um".

Em duas horas, a publicação no Instagram colheu mais de 50 mil gostos e quase 2000 comentários. Alguns dos seguidores do artista, como é o caso do surfista Hugo Vau, elogiam a "arte ao mais alto nível". Outros oferecem-se como voluntários para apoiarem a intervenção artística de Bordalo II, como o actor Jorge Corrula. Outros, anónimos, consideram que a crítica é um "ataque à Igreja" e denunciam o carácter ideológico da intervenção.

Em Outubro de 2022, o artista pôs em igrejas portuguesas cruzes com peluches contra os abusos sexuais de crianças. “Temos que adoptar uma atitude crítica, principalmente em temas tabu como este e ser parte activa da mudança”, escreveu. Além dos crucifixos, Bordallo II, que muitas vezes constrói peças gigantes a partir de lixo, deixou um sinal de maiores de 18 anos nas portas de uma igreja e mostrou também um sinal de trânsito alterado, onde um padre parece manipular crianças como se fossem marionetas.

Os custos associados à Jornada Mundial da Juventude têm sido foco de críticas nos últimos meses, nomeadamente quando se apurou que o altar-palco para o Papa Francisco no Parque Tejo custaria mais de quatro milhões de euros, de acordo com os dados que constavam no Portal Base. Nos últimos dias, o autarca lisboeta Carlos Moedas disse, no entanto, que esperava um "retorno absolutamente extraordinário" do investimento público para a capital portuguesa.