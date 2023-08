Na nova instalação de Bordalo II é o touro que espeta bandarilhas no forcado

O artista acrescentou a figura de um forcado ao touro que existe no exterior da praça de Vila Franca de Xira. É a segunda manifestação antitouradas do artista num mês.

E se fosse o touro a espetar as bandarilhas nas costas do forcado? Bordalo II tenta responder a esta questão na última intervenção artística que fez na praça de touros de Vila Franca de Xira e que partilhou esta quarta-feira nas redes sociais. Ao símbolo de um touro exibido na fachada da praça, o artista acrescentou a figura de um forcado, curvado junto aos cascos do animal, com algumas bandarilhas espetadas nas costas. Como se os papéis se tivessem invertido.

“O touro, como é pouco inteligente, não percebe o lado divertido do seu sofrimento”, ironiza o texto da autoria da página satírica Jovem Conservador de Direita, que acompanha a publicação. “Demos-lhe esta oportunidade de brilhar num palco e de nos entreter e ele não valoriza. O que importa é que nós, que somos seus superiores no reino das espécies, percebemos.”

A situação marca a segunda manifestação antitouradas de Bordalo II no espaço de um mês. Há cerca de duas semanas, o artista pintou a tinta vermelha os sinais de trânsito que indicam as direcções até à praça de touros do Campo Pequeno e que inclui uma ilustração de um forcado e um touro. Na altura, acompanhou as fotografias e vídeos da intervenção no Instagram com a frase “Que o Campo Pequeno sirva apenas para espectáculos não barbaró-labregos”.

Desta vez, com uma abordagem mais sarcástica, critica aqueles que publicamente já defenderam que pessoas com uma posição antitourada simplesmente não vão ao evento.

“Há aqueles que não gostam de touradas que nos querem roubar esse prazer de nos divertirmos com a tortura pública de um animal. Têm bom remédio: não vejam. Eu também não gosto que haja fome em África e é por isso que me recuso a ver aquelas imagens de crianças a sofrer. Se eu não as vir é como se não existissem e vivo bem melhor com a minha consciência”, pode ler-se na publicação.