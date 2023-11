Danças em família, com ciência, arquitectura e um Aladino de patins

FESTAS

Aniversário da Casa da Arquitectura

17 a 19 de Novembro

O sexto aniversário da Casa da Arquitectura é assinalado com três dias de actividades para todas as idades, no Quarteirão da Real Vinícola, em Matosinhos.

Visitas guiadas, debates, instalações, oficinas, quizzes, workshops e conferências são algumas das coordenadas no mapa (detalhado aqui), que dedica ainda espaço à reflexão sobre a Arquitectura em Contexto de Emergência.

A entrada é livre, mas a participação em algumas das actividades está sujeita a inscrição prévia.

Míscaros - Festival do Cogumelo

17 a 19 de Novembro

No Alcaide (Fundão), a “aldeia dos cogumelos” enfeita-se para receber apreciadores, cozinheiros, provadores e curiosos da iguaria.

Para os colher e apreciar, seja no prato ou em convívio com a paisagem da Serra da Gardunha, o certame tem na gastronomia a vertente mais forte, alinhando tasquinhas que dão a provar as mais diversas confecções e declinações do ingrediente principal.

No cardápio estão chefs a cozinhar ao vivo, performances, concursos, tertúlias, passeios micológicos, oficinas, documentários, animação de rua e um Mini-Míscaros para os mais novos.

Mais informações em www.festivalmiscaros.pt.

Mostra Internacional de Doces & Licores Conventuais

16 a 19 de Novembro

Cornucópias, pão-de-ló e licor de ginja são algumas das iguarias da casa, numa montra que reúne “o melhor receituário conventual” e celebra os 25 anos do certame.

Com a primazia dada à herança, com mais de oito séculos, dos monges e monjas de Cister, a degustação tem lugar marcado no Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça e vem acompanhada de show cookings, duas exposições (25 Anos: Mérito em Retrospectiva e Esculturas de Pão), animação musical e o espectáculo Quadros Vivos de Caravaggio, uma experiência imersiva que apresenta uma sequência dos 21 quadros bíblicos do pintor italiano.

As portas estão abertas das 10h às 23h (domingo encerra às 20h). A entrada custa 1€, sendo gratuita para crianças até aos 12 anos.

DANÇA

O Que É Um Problema?

17 e 18 de Novembro

No Porto, o Teatro Campo Alegre cede o palco ao espectáculo de Beatriz Valentim sobre as dinâmicas de um problema.

Apontado ao público juvenil (maiores de seis anos), explora os caminhos desafiantes e complexos que percorremos para resolver um assunto, das tentativas aos contornos e às alternativas, tendo como ferramenta a “arquitectura do nosso corpo”.

Sexta, às 10h30 e 14h30; e sábado, às 16h, com bilhetes a 2,50€.

Com Asas nos Pés

18 de Novembro a 3 de Dezembro

O convite é dirigido a crianças (dos três aos 12 anos) e famílias e põe os participantes em pontas, para levantar o véu às peças que a Companhia Nacional de Bailado tem alinhadas para esta temporada, no caso, La Sylphide.

A coreografia deste que é considerado o primeiro bailado romântico conta a história de um amor impossível entre um homem escocês e um espírito alado e serve de mote aos ateliês de dança, orientados pela bailarina Sílvia Santos, no estúdio do Teatro Nacional de São Carlos (Lisboa).

Acontecem ao sábado e domingo, das 10h30 às 12h e das 15h às 16h30, com entrada livre, sujeita a inscrição prévia. Lembrete da companhia sobre o dress code: levar meias e roupa confortável.

MUSICAL

Händel... Lá Com Essa Música!

18 e 19 de Novembro

A Companhia de Teatro de Almada apresenta um espectáculo que celebra a música do compositor Georg Friedrich Händel, de cuja pena saíram “mais de 600 peças musicais, todas muito boas”, explicam na nota de imprensa. A encenação é de Teresa Gafeira.

Sábado, às 16h; e domingo, às 11h, no Teatro Municipal Joaquim Benite (Almada), com bilhetes a 10€.

Foto Händel... Lá Com Essa Música! DR

Shrek - O Musical

17 e 18 de Novembro

No Teatro das Figuras, em Faro, entra em cena a versão portuguesa do musical da Broadway baseado no famoso filme de animação que apresentou a milhões de pessoas um ogre solitário, adorável de tão detestável.

A produção tem o cunho da Yellow Star Company e pode ser vista sexta (às 10h, 11h30 e 14h30) e sábado (às 16h30), com bilhetes de 16€ a 20€.

TEATRO

O Aladino no Gelo

18 de Novembro a 7 de Janeiro

“Está na hora de libertar o génio que há em ti!”. O desafio vem da AM Live, que volta a animar a época festiva pondo um clássico intemporal a deslizar no gelo.

Depois de O Feiticeiro de Oz, Cinderela, Peter Pan, A Bela e o Monstro, Alice no País das Maravilhas, A Branca de Neve e O Quebra-Nozes, os patins deslizam para a história de Aladino, um rapaz que descobre uma lâmpada mágica onde vive um génio que lhe concede três desejos.

Com um “argumento disruptivo assente na temática da liberdade”, protagonizado por André Leitão, Cláudia Pascoal e João Paulo Sousa, o espectáculo ocupa a arena do MAR Shopping de Matosinhos, com sessões às 11h, 15h, 18h e 21h (consultar horários no site oficial). Os bilhetes variam entre 14,50€ e 22€.

Foto André Leitão, Cláudia Pascoal e João Paulo Sousa dão vida a O Aladino no Gelo DR

FESTIVAIS

Desdobra-te - Festival de Dança e Outras Artes

17 a 19 de Novembro

Oficinas de Danças (En)Cantadas, Percussões Tradicionais Portuguesas, Hip Hop, Construção de Moinhos de Papel, artes plásticas e serigrafia. Teatro com Fado Mimado. Bailes, concertos, passeios, visitas e performances.

A quinta edição do festival que chama miúdos e graúdos ao palco, para pôr o corpo a mexer e as mãos a trabalhar a criatividade, vem recheada e com a missão de sempre: pôr Évora a dançar.

Desenhado pela associação PédeXumbo, desdobra-se por uma dúzia de espaços da cidade e apresenta-se em Lado A e Lado B, para ir ao encontro dos diferentes públicos.

O cartaz detalhado pode ser consultado em http://pedexumbo.com/desdobra-te/. O preço por actividade é de 5€ (crianças até aos dez anos não pagam).

Mi - Festival de Música e Criatividade Infantil de Albergaria-a-Velha

16 a 19 de Novembro

A oitava edição da iniciativa reitera o convite a “famílias, profissionais e ‘aventureiros da imaginação’” para apurar os sentidos e viver a cultura.

Com os pés no Cineteatro Alba e na Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha, desfia criações para a infância como As Árvores Não Têm Pernas para Andar de Joana Gama, A Cantar, o Planeta Vamos Preservar da companhia Muda’te ou Dooo Ba Wooo da Companhia de Música Teatral. Grátis a 4€.

CIÊNCIA

Semana da Ciência e da Tecnologia

20 a 26 de Novembro

A engenharia genética de plantas, a física do voo num Airbus A320, jogos matemáticos, experiências em laboratório, passeios à descoberta dos animais nocturnos e uma Feira das Ciências Marinhas.

Estas são algumas das mais de 600 actividades preparadas para homenagear o trabalho dos cientistas e “os seus contributos para o avanço do conhecimento e do bem-estar da sociedade”, explica o comunicado da Ciência Viva.

A iniciativa decorre de Norte a Sul do país e tem entrada livre. O programa completo pode ser consultado aqui.