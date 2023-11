SpaceX prepara-se para voltar a lançar o maior foguetão do mundo

A SpaceX vai tentar pela segunda vez lançar o maior foguetão do mundo já este sábado. A informação foi avançada esta quinta-feira pelo co-fundador e director executivo da empresa, Elon Musk.

A empresa de tecnologia de satélites e exploração espacial obteve na quarta-feira a aprovação da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos para o lançamento do Starship. O segundo voo deverá acontecer no Texas, nos Estados Unidos, entre as 7h e as 9h (13h e as 15h em Portugal), mas a meteorologia e os problemas técnicos poderão atrasar o lançamento, explica o Guardian.

O foguetão sofreu algumas alterações em relação ao primeiro. Em Abril, o foguetão pulverizou a plataforma de descolagem e explodiu quatro minutos depois, já em altitude.

As actualizações incluem um novo escudo térmico instalado no booster, a parte inferior do sistema que tem a função de dar impulso para que o foguetão consiga sair do solo antes de se separar da nave. Em Abril, essa separação não foi bem sucedida.

Os segmentos superior e inferior do sistema foram desenvolvidos para que possam regressar ao solo em segurança e, assim, serem reutilizados. Também a plataforma de lançamento, que ficou danificada durante o primeiro lançamento, sofreu alterações: foi instalado um novo deflector de chamas feito de aço arrefecido a água.

O lançamento esteve inicialmente agendado para esta sexta-feira, mas foi adiado para sábado, devido à necessidade de substituir uma peça relacionada com o controlo do voo.

Preparing for launch on Saturday pic.twitter.com/gIpnubscWa — Elon Musk (@elonmusk) November 16, 2023

Esta segunda tentativa é crucial para a campanha de desenvolvimento da SpaceX. A empresa pretende construir um foguete totalmente reutilizável com capacidade para enviar até 150 toneladas de material para o espaço, bem como astronautas para a Lua e Marte.

O jornal britânico recorda ainda que a NASA contratou a SpaceX para levar astronautas à Lua, incluindo a primeira mulher, já em 2025. A empresa de tecnologia de satélites pretende também usar a nave para viagens comerciais na Terra, dizendo que viagens de Londres a Tóquio poderão ser feitas em menos de uma hora.