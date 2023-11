João Galamba assumiu lugar de deputado esta quinta-feira

João Galamba assumiu o lugar de deputado esta quinta-feira, sabe o PÚBLICO, isto depois de ter apresentado a demissão do cargo de ministro das Infra-Estruturas na passada segunda-feira, um pedido que foi aceite “com efeito imediato” pelo Presidente da República.

O agora ex-ministro havia sido eleito pelo círculo de Lisboa nas legislativas de Janeiro de 2022, sendo que era o décimo primeiro da lista do PS pela capital.

Paulo Marques, que tomou o lugar de Galamba – o ex-governante era secretário de Estado no anterior Governo e continuou a integrar o actual, pelo que não chegou a assumir as funções de deputado nesta legislatura –, dá agora o lugar ao ex-ministro das Infra-Estruturas (cargo que assumiu em Janeiro último).

Ao que o PÚBLICO apurou, João Galamba terá informado, nesta quinta-feira, os serviços Assembleia da República de que assumiria o lugar de deputado. Esta quarta-feira, a TSF já noticiara que Paulo Marques tinha enviado uma carta aos colegas de bancada a comunicar a sua saída do Parlamento para dar o lugar a João Galamba.

A Assembleia da República deverá ser dissolvida até 15 de Janeiro e as eleições legislativas antecipadas decorrem a 10 de Março.

Depois de no dia 10 de Novembro ter afirmado, no Parlamento, que não tencionava demitir-se de ministro apesar de ter sido constituído arguido no âmbito da Operação Influencer, na segunda-feira João Galamba justificou o seu pedido de demissão por ser a única forma de assegurar à sua família "a tranquilidade e discrição a que inequivocamente têm direito”, reiterando "entender que não estavam esgotadas as condições políticas de que dispunha” para continuar no Governo.

O primeiro-ministro demissionário, António Costa, assumiu entretanto as funções de ministro das Infra-Estruturas.