João Galamba apresenta demissão do cargo de ministro das Infra-Estruturas

O ministro das Infra-Estruturas, João Galamba, anunciou nesta segunda-feira que pediu a demissão ao primeiro-ministro “após profunda reflexão pessoal e familiar”.

“Comunico que apresentei hoje o pedido de demissão do cargo de ministro das Infra-Estruturas ao senhor primeiro-ministro. Apresentei este pedido de demissão após profunda reflexão pessoal e familiar, e por considerar que na minha qualidade de pai e de marido esta decisão é a única possível para assegurar à minha família a tranquilidade e discrição a que inequivocamente têm direito”, afirmou Galamba num comunicado divulgado há instantes.

O ministro demissionário explica que pediu a demissão a António Costa “apesar de entender que não estavam esgotadas as condições políticas de que dispunha” para exercício das suas funções.

João Galamba é um dos arguidos da Operação Influencer, em que o Ministério Público está a investigar alegados crimes de corrupção e tráfico de influências em negócios relacionados com a produção de hidrogénio, a exploração de lítio e a construção de um megacentro de dados em Sines.

Galamba era ministro desde Janeiro deste ano, tendo substituído no cargo Pedro Nuno Santos.

O assunto da manutenção de João Galamba na liderança do ministério que tem a tutela das infra-estruturas depois de serem conhecidas as suspeitas do Ministério Público sobre o ministro demissionário seria abordado amanhã, terça-feira (às 15h30), numa reunião entre o primeiro-ministro e o Presidente da República. Foi o próprio António Costa que o afirmou, na semana passada, que a situação de Galamba no Governo seria motivo de uma conversa entre o primeiro-ministro e Marcelo Rebelo de Sousa nesta semana.

Empenho e “bons resultados”

“O trabalho feito, os seus bons resultados e o desempenho das minhas funções com absoluto respeito pela lei e com total dedicação ao país e aos portugueses são, em meu entendimento, as condições políticas necessárias para o desempenho de funções governativas”, considera o ministro, que enumera também o que entende terem sido os traços principais da sua governação.

“Enquanto secretário de Estado da Energia, empenhei-me, em total consonância com as prioridades da União Europeia e do Programa do Governo, na transição energética que sempre considerei, e publicamente defendi, um desafio que abria ao país oportunidades únicas de desenvolvimento tecnológico, industrial e de maior independência energética”, frisa o ministro.

Foi neste contexto, explica o governante, que se empenhou “em assegurar as condições para que as matérias-primas críticas como é o caso do lítio e a fixação no país de toda a cadeia de valor das baterias, incluindo a refinaria de lítio, pudessem trazer novos investimentos, tecnologia e empregos altamente qualificados”.

Na mesma lógica, e enquanto ministro das Infra-Estruturas, Galamba frisa que procurou desenvolver as “vantagens competitivas de que o país dispõe ao nível da digitalização, descarbonização e industrialização dos seus portos comerciais, em particular na cadeia de valor do eólico offshore, e também ao nível da amarração e interligação de cabos submarinos”.

O objectivo era fazer de Portugal “um hub [centro] competitivo de conectividade, armazenamento e processamento de dados”, refere.

João Galamba também afirma estarem “em curso medidas essenciais e que são do conhecimento público para o descongestionamento do Aeroporto Humberto Delgado” e, sobre a TAP, defende que a transportadora “tem vindo, numa trajectória sustentável, a fortalecer-se, tanto financeira como economicamente, e a apresentar bons resultados”.

“Total obediência à lei”

“Quero transmitir que este pedido de demissão não constitui uma assunção de responsabilidades quanto ao que pertence à esfera da Justiça e com esta não se confunde”, frisa João Galamba, dizendo-se “totalmente disponível para esclarecer qualquer dúvida que haja a respeito do desempenho” das suas funções governativas.

“A acção de um membro do Governo impõe a ponderação de todos os interesses públicos presentes e a obrigação de desenvolver todos os esforços para os compatibilizar ou maximizar a sua realização quando não seja possível alcançar a realização plena de todos eles, e sempre com total obediência à lei”, explica Galamba, dizendo que isso “foi, sem dúvida” o que fez enquanto governante.

Galamba diz ter procurado “soluções para que todos os projectos de investimento no País” referentes às suas áreas de actuação “lograssem concretização” e trouxessem desenvolvimento económico.

“Saliento e destaco que me refiro a todos os projectos de investimento inseridos na minha área de actuação enquanto governante porquanto essa corresponde à governação legítima num Estado Democrático, trabalhando a bem de todos os projectos e respondendo à necessidade de a todos eles se assegurarem condições de concretização. Repito: de a todos eles se assegurarem condições de concretização”, afirma o ministro.

Com agradecimentos à equipa actual e a todas as equipas com as quais trabalhou, bem como aos trabalhadores das entidades que tutelou nos ministérios do Ambiente e das Infra-estruturas, João Galamba diz ter sido uma honra exercer funções governativas.

“Por fim, reitero o agradecimento à minha família, que me tem acompanhado e que tem sido a mais prejudicada nos últimos tempos, o que não posso ignorar e cuja protecção, como referido, me faz apresentar, sem mais, a presente demissão”, conclui.