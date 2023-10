Frederico Pinheiro avança com queixa-crime contra António Costa e Galamba

Uma queixa do ex-adjunto das Infra-Estruturas deu entrada na quarta-feira no DIAP de Lisboa. Frederico Pinheiro acusa o primeiro-ministro e o ministro de o difamarem.

O antigo adjunto do Ministério das Infra-Estruturas, Frederico Pinheiro, avançou mesmo com uma queixa, em processo penal, contra António Costa e João Galamba, na sequência dos acontecimentos de Abril, em que foi acusado pelo ministro e pelo primeiro-ministro de “roubo” do computador de serviço que acabou por ser recuperado pelo SIS (Serviço de Informações de Segurança). Foi esta quarta-feira que a queixa de Frederico Pinheiro deu entrada no DIAP (Departamento Central de Investigação e Acção Penal) de Lisboa.