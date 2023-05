Fiscal das secretas desmente Costa e diz que não havia indícios de “roubo”

Vogal do conselho fiscalizador do SIRP diz ainda que o ciclo tradicional das “actividades de intelligence” do SIS “foi interrompido” quando ex-adjunto de Galamba entregou voluntariamente o computador.

Mário Belo Morgado rejeita que tenha havido um “roubo” do computador com alegada matéria classificada por parte do ex-adjunto do ministro das Infra-estruturas — desmentindo assim o primeiro-ministro —, afirma que o ciclo tradicional das “actividades de intelligence” do SIS [Serviço de Informações de Segurança] “foi interrompido com a entrega voluntária” desse equipamento informático e informa que o conselho de fiscalização ficou par da situação através da comunicação social.