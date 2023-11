Arguidos da Operação Influencer saem todos em liberdade

O juiz Nuno Dias Costa decidiu que todos os arguidos saem em liberdade. O ex-chefe de gabinete do primeiro-ministro (foi exonerado do cargo na semana passada), Vítor Escária, ficou apenas sujeito a entregar o passaporte enquanto o advogado Diogo Lacerda Machado, amigo de António Costa, terá de prestar uma caução de 150 mil euros no prazo de 15 dias, tendo igualmente de entregar passaporte. O presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas, fica sujeito a termo de identidade e residência (TIR), enquanto a Start Campus terá de apresentar uma caução de 600 mil euros.

Também os dois administradores da sociedade Start Campus, Afonso Salema e Rui Oliveira Neves, ficam apenas sujeitos a TIR.

Vítor Escária e Diogo Lacerda estão indiciados por prevaricação e tráfico de influência, sendo o segundo ainda suspeito, com mais os dois arguidos, Afonso Salema e Rui Oliveira Neves, de corromper o presidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno Mascarenhas, que foi detido por suspeitas de corrupção e prevaricação.

Segundo o Ministério Público, em troca, Mascarenhas terá recebido benefícios indevidos para a câmara — uma doação de 5000 euros ao Festival de Músicas do Mundo e um apoio às equipas jovem de futebol de um clube local — e para si, nomeadamente o apoio do Partido Socialista numa carreira futura, o que seria importante, já que se encontra a executar o último mandato na Câmara de Sines.

É a Afonso Salema e Rui Oliveira Neves que o MP imputa mais crimes (sete ilícitos): um de tráfico de influência, um de corrupção activa, três de prevaricação e dois de recebimento indevido de vantagem.

No domingo, depois de terminados os interrogatórios, o Ministério Público (MP) tinha pedido a prisão preventiva de Vítor Escária e de Diogo Lacerda Machado, a suspensão de funções para o presidente da Câmara Municipal de Sines e uma caução de 19 milhões de euros para a Start Campus SA, a empresa responsável pelo megaprojecto para a construção de um gigantesco centro de armazenamento de dados digitais, em Sines.

Quanto aos representantes da Start Campus, Afonso Salema e Rui Oliveira Neves, os procuradores do Ministério Público tinham pedido que lhes fosse aplicada uma caução de 200 mil euros e de 100 mil euros, respectivamente, bem como a interdição de contactarem com os demais arguidos e de se ausentarem para o estrangeiro

A própria empresa, a Start — Sines Transatlantic Renewable & Tecnology Campus SA, apesar de ser uma pessoa colectiva, foi apresentada pelos procuradores ao primeiro interrogatório judicial. Afonso Salema respondeu em nome próprio e igualmente em representação da sociedade anónima. O valor de 19 milhões de euros pedido pelo MP foi justificado por ser 10% do valor que alegadamente os accionistas já investiram no Sines 4.0.

As detenções dos cinco arguidos ocorreram numa operação, na última terça-feira, dia 7 de Novembro, que levou à realização de 42 buscas.

No total, há para já nove arguidos no processo. Juntam-se aos cinco detidos, o ministro das Infra-Estruturas, João Galamba, o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Nuno Lacasta, o advogado e antigo porta-voz do PS João Tiago Silveira e a empresa Start Campus.

Em causa neste processo, segundo o comunicado da Procuradoria-Geral da República (PGR) divulgado na semana passada estão, além do projecto de construção de um centro de dados na Zona Industrial e Logística de Sines pela sociedade Start Campus (que já levou a detenções e à constituição de arguidos), as concessões de exploração de lítio nas minas do Romano (Montalegre) e do Barroso (Boticas) e um projecto de central de produção de energia a partir de hidrogénio em Sines, apresentado por consórcio que se candidatou ao estatuto de Projectos Importantes de Interesse Comum Europeu (IPCEI).

Segundo o Ministério Público (MP), podem estar em causa os crimes de prevaricação, corrupção activa e passiva de titular de cargo político e tráfico de influência.

No mesmo comunicado, a PGR informou que o primeiro-ministro, António Costa, seria alvo de um processo de investigação autónomo no MP no Supremo Tribunal de Justiça, após suspeitos terem invocado o seu nome como tendo intervindo para desbloquear procedimentos nos negócios investigados.

Nessa sequência, o primeiro-ministro apresentou a demissão e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou a marcação de eleições legislativas antecipadas para 10 de Março de 2024.