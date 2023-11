Escondidos em livros estavam 75.800 euros em dinheiro no gabinete de Vítor Escária

Os elementos da PSP, o juiz de instrução e o procurador Rosário Teixeira encontraram no gabinete de Vítor Escária na residência oficial do primeiro-ministro 75.800 euros em dinheiro, noticia a SIC Notícias e confirmou o PÚBLICO.

O dinheiro estava dividido em diversos envelopes e escondido em livros, em diversas prateleiras, e dentro de caixas de vinho.

As buscas ao escritório do chefe de gabinete do primeiro-ministro, António Costa, foram realizadas na tarde de terça-feira, tendo começado enquanto o primeiro-ministro fazia a declaração ao país anunciando ter pedido a demissão ao Presidente da República. A equipa de investigação esteve no Palácio de São Bento deste as 14h de terça-feira até depois da hora do jantar.

Nas buscas ao gabinete de Vítor Escária não foi apreendido qualquer material directamente ligado ao primeiro-ministro, mas a prova digital recolhida, como agenda electrónica, emails, conversas por sms e WhatsApp, será analisada nas próximas semanas e só então se poderá verificar se existem referências a António Costa.

O PÚBLICO apurou também que em casa do ministro das Infra-Estruturas, João Galamba, foi apreendida uma pequena quantidade de haxixe, mas dentro do valor legal admissível por lei para autoconsumo. Ali foram também apreendidos telemóveis e computadores para extrair informação, como emails WhatsApp e sms.

O chefe de gabinete de António Costa foi detido logo ao início da manhã em sua casa, onde a equipa de investigadores da Operação Influencer esteve a realizar buscas desde as 7h, assim como o consultor próximo de Costa, Diogo Lacerda Machado, e o presidente da Câmara de Sines, o socialista Nuno Mascarenhas, bem como dois executivos de empresas.

Texto corrigido às 9h30 com a informação de que o haxixe foi apreendido e não apenas encontrado