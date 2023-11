Buscas na residência oficial não visaram gabinetes de trabalho de Costa

Demissão do primeiro-ministro foi decidida antes das buscas na residência oficial, que começaram às 14h, e depois do comunicado de imprensa da PGR que tornou pública a existência do processo-crime.

As buscas realizadas na residência oficial do primeiro-ministro, na terça-feira, não visaram qualquer sala destinada a António Costa; concentraram-se exclusivamente no escritório atribuído a Vítor Escária, o chefe do gabinete do primeiro-ministro. Começaram pelas 14h e estavam a decorrer quando António Costa fez a declaração ao país no salão principal do palácio, cheio de jornalistas e câmaras de televisão, e prolongaram-se até depois da hora de jantar.

As diligências realizadas em todo o país, porém, começaram pelas 7h, com a distribuição de agentes pelos 42 locais de buscas um pouco por todo o país (embora com grande concentração em Lisboa). Na residência oficial do primeiro-ministro apenas foi fechado o gabinete de Vítor Escária, uma vez que o mandado se destinava exclusivamente a esse espaço, mas as buscas só começaram pela hora de almoço. Porque o juiz, o procurador e os elementos da PSP e da Autoridade Tributária destacados para executar os mandados referentes ao chefe de gabinete do primeiro-ministro foram primeiro, de manhã, fazer buscas à casa de Vítor Escária, onde foi detido, e só depois, pela hora de almoço, entraram no Palácio de São Bento.

O que significa que o primeiro-ministro, que esteve por duas vezes no Palácio de Belém com o Presidente da República durante a manhã (cerca das 10h30 e depois já às 13h), tomou a decisão de pedir demissão antes de se efectivarem as buscas no gabinete de Vítor Escária na residência oficial e depois do comunicado da Procuradoria-geral da República, que foi divulgado aos órgãos de comunicação social pelas 12h10.

Esse comunicado, elaborado pelo director do DCIAP e validado pela procuradora-geral da República, Lucília Gago, rematava com um parágrafo demolidor para António Costa. "No decurso das investigações surgiu, além do mais, o conhecimento da invocação por suspeitos do nome e da autoridade do primeiro-ministro e da sua intervenção para desbloquear procedimentos no contexto supra-referido. Tais referências serão autonomamente analisadas no âmbito de inquérito instaurado no Supremo Tribunal de Justiça, por ser esse o foro competente", lia-se no documento divulgado pelo gabinete de imprensa da PGR.

Por diversas vezes, nos 17 minutos de declarações que prestou aos jornalistas no salão da sua residência oficial, o primeiro-ministro salientou em tom crítico o facto de ter tido conhecimento de que é visado num processo-crime através de uma nota de imprensa - guião usado também, ao fim da tarde, pelo presidente do partido, Carlos César.

Nas buscas ao gabinete de Vítor Escária não foi apreendido qualquer material directamente ligado ao primeiro-ministro, mas a prova digital recolhida, como emails, conversas por sms e Whatsapp, será analisada nas próximas semanas e só então se poderá verificar se existem referências a António Costa.