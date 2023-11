Ministério Público pede prisão preventiva para Vítor Escária e Lacerda Machado

As medidas de coacção só deverão ser conhecidas segunda-feira, depois das 15h00.

O Ministério Público pediu a prisão preventiva de Vítor Escária, ex-chefe de gabinete do primeiro-ministro, e do consultor Diogo Lacerda Machado, mas as medidas de coacção só deverão ser conhecidas amanhã, pelas 15h00.

​Segundo a SIC, o procurador João Paulo Centeno pediu ao juiz Nuno Dias Costa que aplicasse a medida de coação mais gravosa a Vítor Escária e a Diogo Lacerda Machado, respectivamente ex-chefe de gabinete e o melhor amigo de António Costa, indiciados ambos por corrupção e tráfico de influência.

As medidas de coacção não serão conhecidas hoje e, ainda segundo a SIC, os três procuradores nunca se deixaram influenciar pelos erros de transcrição das escutas telefónicas, ou seja, admitem que podem ter existido lapsos na transcrição, mas nunca na interpretação, porque nunca presumiram tratar-se de uma referência ao primeiro-ministro, António Costa, em vez de ao ministro da Economia, António Costa e Silva.

Relativamente aos restantes arguidos detidos, o Ministério Público pediu a suspensão de funções do presidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno Mascarenhas, que poderá ainda ver proibida a sua entrada no edifício da autarquia e o contacto com os respectivos funcionários.

Quanto aos representantes da Start Campus, Afonso Salema e Rui Oliveira Neves, os procuradores do Ministério Público pedem que lhes seja aplicada uma caução de 200 mil euros e de 100 mil euros, respectivamente, bem como a interdição de contactarem com os demais arguidos e de se ausentarem para o estrangeiro.

O primeiro-ministro demitiu-se, na terça-feira, depois de saber que o seu nome tinha sido citado por envolvidos na investigação do Ministério Público a negócios do lítio, hidrogénio e do centro de dados de Sines, levando o Presidente da República a dissolver a Assembleia da República e convocar eleições legislativas para 10 de Março.

A operação de terça-feira do Ministério Público assentou em pelo menos 42 buscas e levou à detenção de cinco pessoas para interrogatório: o chefe de gabinete do primeiro-ministro, Vítor Escária, o presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas, dois administradores da sociedade Start Campus, Afonso Salema e Rui Oliveira Neves, e o advogado Diogo Lacerda Machado, amigo de António Costa.

No total, há nove arguidos no processo, entre eles o ministro das Infra-Estruturas, João Galamba, o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Nuno Lacasta, o advogado e antigo porta-voz do PS João Tiago Silveira e a empresa Start Campus.