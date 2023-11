António Costa acumula pasta das Infra-estruturas e não substitui Galamba

O primeiro-ministro demissionário, António Costa, assume as funções de João Galamba como ministro das Infra-estruturas, segundo uma nota da Presidência da República divulgada esta manhã. O secretário de Estado das Infra-estruturas, Frederico Francisco, mantém-se.

"Com a exoneração do ministro das Infra-estruturas as suas funções foram assumidas pelo primeiro-ministro", lê-se na nota.

"O Presidente da República aceitou a proposta de recondução de Frederico André Branco dos Reis Francisco, anterior Secretário de Estado das Infra-estruturas, como novo Secretário de Estado Adjunto e das Infra-estruturas, na dependência do primeiro-ministro", acrescenta o comunicado.

A acumulação de pastas foi anunciada no dia seguinte a uma reunião, de uma hora e meia, entre o primeiro-ministro e o Presidente da República, que tinha sido marcada, na semana passada, para analisar a situação de João Galamba, que é arguido na Operação Influencer. Mas, na passada segunda-feira, o ministro apresentou a sua demissão após "profunda reflexão pessoal e familiar". Fê-lo três dias depois de assumir, no Parlamento, que não tencionava apresentar a sua demissão do cargo.

Momentos depois de anunciar o pedido de demissão, o Presidente da República revelou ter aceite a exoneração (bem como a do secretário de Estado da Economia Pedro Cílinio) "com efeito imediato", o que implica que Galamba deixasse de exercer funções.

João Galamba assumiu o cargo de ministro das Infra-estruturas em Janeiro deste ano, substituindo Pedro Nuno Santos, que deixou o Governo na sequência do caso Alexandra Reis, ex-administradora da TAP. Mas, em Maio passado, o ministro pediu a demissão por causa dos incidentes ocorridos no seu ministério e que levaram à recuperação do computador do seu ex-adjunto Frederico Pinheiro pelas secretas. António Costa não aceitou o pedido, contrariando a vontade do Presidente da República, o que gerou um choque entre os dois órgãos de soberania.

O primeiro-ministro apresentou a sua demissão na passada terça-feira, por estar a ser alvo de um inquérito conexo à Operação Influencer, e deverá manter-se em funções até "inícios de Dezembro", segundo o Presidente da República, que adiou a data da formalização da demissão do chefe de Governo para permitir que a conclusão do Orçamento do Estado para 2024 na Assembleia da República.