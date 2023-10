Marcelo veta decreto que privatiza TAP: quer transparência e saber papel do Estado

O Presidente da República devolveu ao Governo o diploma de privatização da TAP, pedindo a clarificação de três aspectos: “A capacidade de acompanhamento e intervenção do Estado numa empresa estratégica como a TAP; a questão da alienação ou aquisição de activos ainda antes da privatização; a transparência de toda a operação." Uma hora depois da decisão de Marcelo Rebelo de Sousa, uma nota lacónica do gabinete de António Costa refere apenas que o primeiro-ministro "regista as preocupações" do Presidente da República, "que serão devidamente ponderadas".

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt