Governo quer privatizar “pelo menos 51%” do capital da TAP

Conselho de Ministros aprovou, esta quinta-feira, o diploma que viabiliza a venda do capital da companhia aérea portuguesa a privados.

O Governo aprovou esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, o decreto-lei que inicia o processo de reprivatização da TAP”, anunciou o ministro das Finanças. O objectivo será alienar “pelo menos 51% do capital, reservando 5% para os trabalhadores”, revelou Fernando Medina, em conferência de imprensa.

O ministro das Finanças sublinha que os 51% são o "mínimo" e revela que o Governo “procura um investidor de escala no sector aéreo ou consórcio por ele liderado.” "Não pretendemos permitir a entrada de investidores financeiros, que pretendam alienar partes", assegurou o ministro das Finanças, acrescentando: "queremos investidores de indústria e que estejam alinhados com os nossos objectivos estratégicos".

O Governo espera que o caderno de encargos esteja definido até ao final do ano ou, o mais tardar no início do ano.

Nesta fase já se conhecem três interessados: Lufthansa, Air France – KLM e o grupo IAG, dono da British Airways e Iberia.