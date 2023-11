Galamba só sairá do Governo se Costa decidir: “Não, não tenciono demitir-me”

De “consciência tranquila”, mas numa postura defensiva e longe da irascibilidade que lhe é conhecida há muito, João Galamba esteve a “cumprir o dever, como ministro da República”, toda a tarde desta sexta-feira no Parlamento. O ministro das Infra-Estruturas, bastante fragilizado desde que foi constituído arguido na terça-feira de manhã na operação Influencer, deixou a certeza de que só sairá do Governo empurrado: “A formação do Governo é responsabilidade do primeiro-ministro. Se me pergunta se tenciono apresentar a minha demissão: não, não tenciono.”

