O Nilo não ficou vermelho. Vídeo viral pode ter sido gravado no Chile

Um vídeo largamente partilhado no X e no TikTok que mostra uma corrente de água vermelha não foi gravado no Rio Nilo, como tem sido indicado. É provável que se trate da Laguna Roja, no Chile.

O vídeo

Vários utilizadores do X (antigo Twitter) e do TikTok partilharam, na última semana, um vídeo de 20 segundos que mostra uma corrente de água vermelha. Nas diversas publicações alega-se que o vídeo mostra uma parte do Rio Nilo, no Egipto.

O vídeo foi originalmente partilhado no TikTok a 9 de Novembro de 2023 e publicado por um utilizador anónimo. Porém, só começou a ser amplamente partilhado na rede social X no dia 13, após a partilha da página Tracker Deep.

Alguns utilizadores atribuem o fenómeno a uma concentração de algas vermelhas. Outros citam a profecia de Moisés, que alertava para as dez pragas do Egipto, cuja primeira seria a transformação das águas do Nilo em sangue, matando todos os peixes, plantações e filhos primogénitos.

É possível encontrar até utilizadores que suspeitam que a cor de sangue nas águas seja um castigo de Deus pelo conflito israelo-palestiniano.

Os factos

O criador do vídeo original não faz qualquer menção ao Rio Nilo. E não existem notícias provenientes do Egipto e dos outros países por onde passa o rio que relatem semelhante evento que, se fosse real, seria inédito.

Os maiores valores de semelhança na pesquisa por imagem revelam que é mais provável que o vídeo tenha sido gravado na Laguna Roja, no Chile. As montanhas que surgem na paisagem são semelhantes às que rodeiam aquela lagoa, cuja cor está relacionada com a temperatura, sedimentos e concentração de algas.

Não é possível conhecer a data na qual o vídeo foi criado. Foi difundido a partir dos Estados Unidos da América, mas não contém qualquer informação sobre o local onde foi gravado.

Como verificamos a veracidade da publicação? Para descobrir se o vídeo retratava, ou não, o Rio Nilo, foi necessário encontrar o vídeo original. Sendo que no vídeo original não é possível perceber a localização da realização do vídeo, apenas da sua publicação, foi necessário recorrer a outras técnicas de fact-checking. Através das ferramentas de pesquisa da Google, procurámos por resultados de outros meios de comunicação social, nomeadamente resultados provenientes dos países por onde passa o Rio Nilo. Não foram encontrados resultados fidedignos. De seguida, foram usadas diversas ferramentas de reverse search image. Apesar de nenhum dos resultados demonstrar a mesma imagem, os níveis de semelhança mais elevados representam imagens da Laguna Roja, no Chile.

Veredicto

O vídeo divulgado nas redes sociais não mostra o Rio Nilo. No entanto, também não é possível confirmar com exactidão que se trata, na verdade, da Laguna Roja, no Chile.

Ainda assim, podemos concluir que a publicação que circula nas redes sociais, e que refere o Nilo, é falsa.