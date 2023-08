Greta Thunberg fez um apelo ao mundo para ajudar a salvar os bancos?

A frase

"Se conseguirmos salvar os bancos, então podemos salvar o mundo"

O contexto

Um vídeo de uma entrevista de Greta Thunberg em 2019 mostra a activista climática sueca a dizer que os resgates dos bancos são a prova de que o mundo tem dinheiro suficiente para enfrentar as alterações climáticas.

Um clip partilhado fora de contexto desta entrevista, mostra Thunberg a dizer: "se conseguirmos salvar os bancos, então podemos salvar o mundo". As imagens circularam online com a sugestão de que as suas prioridades tinham mudado do planeta para salvar bancos.

Nas redes sociais o vídeo foi partilhado com afirmações de que a jovem activista climática Greta Thunberg tinha feito declarações a favor dos bancos e, especificamente, sobre o necessário investimento para salvar os bancos. "A única maneira de salvar o planeta é salvar os bancos", lê-se num post do Facebook.

Um outro post no X, anteriormente conhecido como Twitter, também refere que Thunberg está a repetir um "guião escrito pelos bancos globais (emoji de palhaço)".

Os factos

No entanto, na verdade, esta frase foi retirada do contexto. Na entrevista original, Thunberg refere-se aos bancos, dizendo que se os líderes mundiais podem dar-se ao luxo de salvar os bancos, então podem dar-se ao luxo de ajudar o ambiente.

O vídeo foi retirado da entrevista da jornalista canadiana Naomi Klein, publicada pelo The Intercept em Setembro de 2019.

O comentário de Thunberg foi feito em resposta à pergunta de Klein sobre se as alterações climáticas são um problema "demasiado grande ou demasiado caro" para resolver (no minuto 7 e 30 segundos).

"O dinheiro existe, se conseguirmos salvar os bancos, então podemos salvar o mundo... Quero dizer, se há algo que não nos falta neste mundo, é dinheiro", respondeu Thunberg. A activista acrescentou ainda que defende que os governos e as pessoas no poder "não têm falta de dinheiro" e que "o dinheiro existe, mas falta-nos vontade política e social" para enfrentar as alterações climáticas.

Em resumo

A declaração é falsa. A frase de Greta Thunberg foi retirada do contexto. Greta Thunberg diz que "se conseguirmos salvar os bancos, então podemos salvar o mundo", mas em nenhum momento faz um apelo em defesa dos bancos. Os seus comentários, feitos além dessa frase, mostram-na a argumentar que as pessoas no poder têm dinheiro suficiente para enfrentar a crise climática, se o quiserem fazer.