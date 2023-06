Grupo internacional de activistas que esvazia pneus a carros SUV chegou a Portugal?

Uma imagem de um carro com os pneus esvaziados foi partilhada no Twitter. Terá sido uma ação do movimento The Tyre Extinguishers?

Contexto

Uma publicação partilhada nesta quarta-feira no Twitter dava conta que o movimento The Tyre Extinguishers, que se caracteriza por esvaziar os pneus dos veículos SUV e 4x4, tinha chegado a Portugal. Um internauta divulgou duas imagens, nas quais era visível um carro com os pneus esvaziados e um papel colocado no pára-brisas, assinado pelo grupo internacional de activistas pelo clima. "Esvaziámos um ou mais dos teus pneus", porque "conduzir este veículo gigante em áreas urbanas tem consequências para as outras pessoas", pode ler-se no documento deixado na viatura. As fotografias geraram comentários de indignação nas redes sociais.

Os factos

O grupo The Tyre Extinguishers confirmou ao PÚBLICO que o movimento já chegou a Portugal e que esta foi "a primeira acção" do grupo no país. "Haverá mais acções e incentivamos o máximo de pessoas a envolver-se", acrescentou. No site oficial, o grupo divulgou um press release denominado "Primeira Acção em Portugal! SUVs de Lisboa desarmados", no qual partilha a sua primeira acção em solo português. "Bem-vindos à diversão, Portugal! Agora que tivemos a nossa primeira acção, onde será a próxima?", lê-se.

O grupo refere que como "os SUV são maiores e mais pesados do que os outros carros, são mais poluentes e consomem mais combustível", considerando-os "um desastre para o nosso clima". O objectivo do movimento é "tornar impossível ter um 4x4 enorme poluente nas áreas urbanas do mundo" e, por isso, são necessárias "pessoas em toda a parte a esvaziar pneus [de viaturas] 4x4, semana após semana". No site, o grupo revela ainda as "marcas mais comuns", nomeadamente o Land Rover Discovery e os modelos SUV da Volvo, Jeep, Nissan e Toyota. E explica como esvaziar um pneu.

A organização foi criada no Reino Unido no ano passado e tem grupos nos EUA, Canadá, República Checa, França, Espanha, Alemanha, Dinamarca, Noruega, Suécia, Suíça, Holanda, Áustria, Nova Zelândia, Itália, Irlanda, Bélgica. Portugal junta-se agora à lista.

Resumo

É possível concluir que o movimento The Tyre Extinguishers chegou mesmo a Portugal, como revelam as imagens publicadas no Twitter. A organização afirmou que esta situação não será um acto isolado.