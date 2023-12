Uma pessoa demora mais de 30 anos a produzir o mesmo CO2 que Taylor Swift emitiu em três meses?

A publicação

O contexto

As emissões de dióxido de carbono (CO2) dos jactos privados de Taylor Swift voltaram a provocar uma onda de indignação entre swifties e pessoas menos fãs. Neste mês, o site Unilad divulgou que, segundo os dados recolhidos pela página de Instagram Taylor Swift's Jets – que rastreava, até ser bloqueada, os voos dos jactos de Swift –, só em viagens para estar com o novo namorado, o jogador de futebol americano dos Kansas City Chiefs Travis Kelce, os jactos da cantora norte-americana emitiram 138 toneladas de dióxido de carbono em 12 viagens, ao longo de três meses.

Nas redes sociais vários utilizadores afirmam que uma pessoa emite, em média, quatro toneladas de dióxido de carbono por ano, o que faz com que sejam precisos 34,5 anos para alguém emitir a quantidade que os jactos de Swift alegadamente lançaram para atmosfera em três meses.

Os factos

Segundo a Corporação Universitária para o Estudo da Atmosfera (UCAR, na sigla em inglês), em média, uma pessoa produz quatro toneladas de dióxido de carbono. A média nos Estados Unidos, porém, é de 16 toneladas por pessoa. Em Portugal, por exemplo, cada pessoa produzirá cerca de 4,1 toneladas de CO2.

Para a Agência Internacional de Energia (AIE), a média per capita global é ligeiramente superior: 4,7 toneladas de dióxido de carbono por pessoa. O site Our World in Data estima o mesmo valor.

Se um cidadão comum emite 4,7 toneladas de dióxido de carbono anualmente, seriam precisos cerca de 29,4 anos para emitir a mesma quantidade que os jactos de Swift terão emitido em três meses. Se se utilizar o valor de referência das quatro toneladas anuais, são precisos, efectivamente, 34,5 anos.

Uma calculadora criada pela Agência para a Protecção Ambiental dos Estados Unidos (EPA, na sigla em inglês) indica ainda que 138 toneladas de dióxido de carbono é o equivalente ao gasto energético de 17,4 casas norte-americanas num ano e às emissões feitas por 30,7 veículos de passageiros movidos a gasolina no mesmo período.

Veredicto

O tempo necessário para um cidadão médio emitir o mesmo dióxido de carbono que os jactos de Swift emitiram em três meses de encontros com Travis Kelce depende da fonte que se utiliza para fazer o cálculo. Usando os números da UCAR, são precisos, efectivamente, 34,5 anos para emitir 138 toneladas de dióxido de carbono. Já segundo os números da AIE e da Our World in Data, o período é ligeiramente mais curto – 29,4 anos.

Assim sendo, é parcialmente verdade que um cidadão comum precisa de 34,5 anos para emitir a mesma quantidade de dióxido de carbono que os jactos de Swift emitiram, alegadamente, em três meses de viagens.