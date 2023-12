Fã de Taylor Swift morreu de exaustão pelo calor, diz polícia do Rio de Janeiro

A morte de uma jovem fã brasileira que adoeceu durante um espectáculo da cantora americana Taylor Swift no Rio de Janeiro, no mês passado, foi causada por exaustão pelo calor, informou a polícia na quarta-feira.

Ana Clara Benevides, 23 anos, desmaiou no Estádio Nilton Santos em 17 de Novembro, enquanto assistia ao primeiro dos seis concertos que Swift realizou no Brasil como parte da digressão The Eras Tour.

A jovem foi levada para um posto médico no local e depois transferida para o Hospital Salgado Filho, onde morreu.

O concerto aconteceu por altura de uma onda de calor recorde no Brasil em Novembro, com o Rio registando naquele dia os níveis mais altos de todos os tempos no chamado índice de calor, que combina temperatura e humidade, com 59,3ºC.

Um relatório da polícia, publicado nesta quarta-feira, afirma que Benevides sofreu exaustão pelo calor que levou a problemas cardiovasculares e respiratórios, declarando como causa da morte: "hemorragia alveolar e congestão poli visceral causadas por exposição difusa ao calor". Os exames toxicológicos não indicaram a presença de álcool ou drogas no sangue.

A jovem viajara do Mato Grosso do Sul para o Rio de Janeiro para assistir ao espectáculo.

Os organizadores do evento T4F reconheceram que poderiam ter tomado mais medidas para ajudar os fãs a enfrentar o calor extremo do Rio, incluindo a mudança do horário de início dos concertos e a divulgação de que os fãs poderiam entrar com copos de água. No mês passado, a polícia do Rio abriu uma investigação à empresa.

"Representantes da empresa serão chamados para prestar esclarecimentos após este relatório", declarou a polícia num comunicado na quarta-feira, acrescentando que a investigação estava em andamento.

Após a notícia da morte de Ana Clara Benevides, a cantora Taylor Swift escreveu no Instagram que estava com o "coração partido" e "devastada".

A artista adiou o seu segundo concerto no Rio no dia seguinte devido ao calor escaldante, mas seguiu com os demais da etapa brasileira da The Eras Tour.