Comboio Presidencial volta aos carris da linha do Douro

Viagem de apresentação realiza-se esta quarta-feira entre o Porto e Pocinho e terá Chakall como maquinista de um projecto que une gastronomia, vinhos, História e a icónica paisagem do Vale do Douro.

A CP chama-lhe “uma experiência imersiva a bordo de um verdadeiro museu sobre carris”. Trata-se do Comboio Presidencial que, depois de ter servido os dignitários do Estado Novo, é hoje utilizado como um produto turístico em viagens na linha do Douro, desta vez sob a orientação gastronómica do chef Chakall e em parceria com restaurantes da região e do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto.

As viagens começam em Março, ao longo de dez fins-de-semana num total de 20 idas e volta entre a estação de São Bento e o Pocinho. A bordo, os passageiros poderão saborear pratos que reflectem a rica culinária do Douro, havendo em cada viagem a participação de um cozinheiro local renomado pela sua especialidade (e não pelo glamour do restaurante). Tudo sob a orientação de Chakall, que foi convidado pela CP para este projecto devido ao seu sucesso na Expo 2020 Dubai (onde liderou o restaurante português que foi eleito o melhor da exposição) e “pela sua reconhecida habilidade de trazer para a mesa sabores autênticos de todas as regiões de Portugal”.

A transportadora pública é agora a dinamizadora do Presidencial, pegando num projecto desenvolvido pelo empresário Gonçalo Castelo Branco e que foi alvo de inúmeros prémios relacionados com o turismo, entre eles o Best Event Awards 2017 .

Foto O Comboio Presidencial na estação do Pinhão durante uma viagem anterior Martin Henrik (Arquivo)

Viajar neste comboio “é uma experiência imersiva a bordo de um verdadeiro museu sobre carris”, diz a CP. A composição tem seis carruagens, algumas das quais datadas de 1890 e que fizeram parte do Comboio Real, tendo sido depois modernizadas durante a República e integradas no Comboio Presidencial. Há também carruagens dos anos 30 do século passado que foram compradas à Alemanha. Mas o seu conjunto é harmonioso, com todo o exterior pintado de azul e um interior diversificado, onde predominam salões, salas privadas, cozinhas e compartimentos que se podem transformar em quartos de dormir. Só percorrer o seu interior é já uma viagem no tempo. Mas fazê-lo em andamento e rodeado pela beleza do vale do Douro (dois terços do percurso decorrem precisamente à beira do rio) é uma experiência já de si única, à qual se acrescenta a da gastronomia.

“A culinária a bordo será um mosaico dos sabores do Douro”, diz a CP. “Mas a verdadeira magia acontece com a inclusão dos restaurantes locais em cada viagem. Estes restaurantes, escolhidos pela autenticidade dos seus pratos, trarão para a mesa iguarias que são a alma da gastronomia do Douro.”

Os vinhos serão, obviamente, da região e cada viagem destacará uma das dez quintas do Douro, permitindo que cada uma delas apresente o melhor da sua produção.

Foto Viagem turística inaugural no restaurado Comboio Presidencial, em 2014 Adriano Miranda (Arquivo)

Durante o percurso, serão partilhadas histórias do comboio, do Douro e dos locais por onde o comboio passa, por forma a acrescentar também uma componente cultural à experiência da viagem.

O Presidencial pode ser visitado durante o ano no Entroncamento, no Museu Nacional Ferroviário, ao qual pertence. Mas sendo uma peça de museu dinâmica (por oposição às carruagens e locomotivas que são apenas peças estáticas para serem visitadas) sai à linha para algumas viagens anuais. Segundo a CP, estas saídas “não só preservam esta peça histórica, mas também a valorizam, trazendo-a para o presente e permitindo que as novas gerações a experienciem de forma autêntica”.

Segundo a empresa, “o Comboio Presidencial 2024 promete ser muito mais do que uma viagem com requinte - é um embaixador móvel do Douro, trazendo para dentro das suas carruagens a alma, a comida, o vinho e as histórias desta região única”. Uma experiência que custa 750 euros e que pode ser comprada em qualquer bilheteira da CP ou no site da empresa.