Isenção de IMT em Lisboa será para jovens que comprem casa até 300 mil euros

A proposta de orçamento da Câmara Municipal de Lisboa (CML) para 2024 prevê a isenção do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) para os jovens até 35 anos que comprem casas até ao valor de 300 mil euros. É uma subida de 50 mil euros em relação à proposta de mesmo teor apresentada pela autarquia da capital no orçamento relativo a este ano. Essa medida acabou por não ser viabilizada pelos partidos da oposição, que a consideraram uma resposta desadequada para resolver os problemas da habitação da capital.

Agora, a autarquia liderada por Carlos Moedas (Novos Tempos) não apenas a volta a apresentar, como reforça a sua abrangência. “É uma excelente medida, temos enorme confiança de que, este ano, seja diferente e os outros partidos a viabilizem”, diz Filipe Anacoreta Correia (CDS-PP), vice-presidente da câmara, que apresentou aos jornalistas as linhas gerais do documento, que mantém um valor de despesa em linha com o orçamento aprovado há um ano, com uma ligeira redução de dois milhões de euros. Em 2024, a câmara estima gastar 1303 milhões de euros, quando este ano o valor cabimentado era de 1305 milhões. A devolução do IRS para dos actuais 3,5% para os 4,5%.

Questionado sobre se as razões de tal expectativa de aprovação da isenção do IMT para os compradores de casa oir jovens, tendo em conta que a medida foi inviabilizada pelo PS no ano passado, Anacoreta Correia reiterou a sua crença no valor intrínseco da proposta. “Acreditamos firmemente nesta proposta. Ninguém compreenderia que haja forças políticas que se recusem a viabilizar algo que vai facilitar a vida aos jovens que querem comprar casa. Numa altura em que há tantos jovens com falta de casa, seria incompreensível que isso acontecesse”, afirmou o Anacoreta Correia, que detém a pasta das Finanças da autarquia da capital.

Interrogado pelo PÚBLICO sobre se, à imagem do que sucedeu com a viabilização da Carta Municipal da Habitação, tem havido contactos entre o executivo e os vereadores socialistas para fazer passar a isenção do IMT, o autarca mostrou abertura para encetar negociações. Anacoreta Correia também deixou em aberto o valor exacto do montante que a câmara iria gastar, no máximo, com esta medida, caso ela seja aprovada. “Em matéria fiscal, em Portugal, há muito pouca informação. Não sabemos com detalhe muita coisa sobre quem compra casa. Por isso, esta medida não será fácil de aprovar logo a 1 de Janeiro, e até por isso estimamos que os quatro milhões de euros previstos no orçamento de 2023, para quem comprasse casa até ao valor de 250 mil euros, sejam suficientes”, afirmou Filipe Anacoreta Correia.

Ainda no campo da habitação, o orçamento municipal de Lisboa para o próximo ano – que tem um valor de investimento mais alto, 481 milhões de euros, por comparação com os 455 milhões do ano passado – deverá conhecer uma “aposta preponderante” na construção de novas casas. Se no ano passado estava previsto gastar-se 106 milhões de euros, em 2024, será 150 milhões despendidos nesta área. “É uma evolução sem precedentes, trata-se de um investimento muito forte. É o maior investimento de sempre da história da cidade de Lisboa em habitação”, asseverou Anacoreta Correia.

Outros dos destaques do orçamento para 2024 será o do investimento na área da saúde, onde a autarquia prevê gastar cerca de 9,1 milhões de euros. Para além da construção dos centros de saúde de Sapadores-Graça e de Alcântara, a Câmara de Lisboa vai avançar com um projecto-piloto em bairros sociais, através da criação de um serviço de atendimento médico e de enfermagem. A verba inscrita para este projecto é de 500 mil euros.

Outra da áreas em que a autarquia da capital garante pretender apostar mais é na mobilidade. E neste campo destacam-se duas medidas. Uma tem que ver com a disponibilização gratuita do acesso a diversos parques de estacionamento, espalhados pelas entradas da cidade e com funções dissuasoras, para todos os portadores do passe Navegante. Para além disso, a empresa municipal Carris avançará já em 2024 com a abertura da extensão até ao Jamor da linha 15 do eléctrico. No próximo ano, essa linha deverá também assistir aos primeiros passos do projecto de ligação até Santa Apolónia, primeiro, e até ao Parque Tejo, depois. Em simultâneo, será lançado a linha de eléctrico até à Alta de Lisboa.