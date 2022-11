PS chumbou isenção do IMT para jovens mas deixou passar o orçamento de Lisboa

Depois de quase nove horas de discussão, o orçamento municipal de Lisboa para 2023 foi esta quarta-feira aprovado em reunião de câmara. O documento foi votado por pontos, tendo os votos favoráveis de PSD e CDS e, na maioria dos pontos, votos contra de PCP, BE, Livre e vereadora independente Paula Marques. O PS, à semelhança do que fizera com o orçamento de 2022, e tal como já anunciara, absteve-se, permitindo assim a sua viabilização.