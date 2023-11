Web Summit 23: IA, interfaces cerebrais, influencers virtuais e Assange

A inteligência artificial (IA) é um dos grandes temas da oitava edição da Web Summit em Lisboa, com a tecnologia a ocupar o arranque e muitas das palestras do palco principal no primeiro dia. O português Vasco Pedro, por exemplo, que dirige a empresa de tradução automática Unbabel, sobe ao palco durante o primeiro dia para falar de um projecto da empresa para juntar grandes modelos de linguagem com sistemas de interface cerebral. A ideia é criar aparelhos para ajudar pessoas com esclerose lateral amiotrófica (ELA) a comunicar. Esta doença é caracterizada por um progressivo enfraquecimento muscular que acaba por levar à paralisia.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt