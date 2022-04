Peter Scott-Morgan: “Encarei a minha paralisia como um problema de engenharia”

O diagnóstico com esclerose lateral amiotrófica não foi uma sentença de morte para Peter Scott-Morgan. O cientista, fã de riscos e de tecnologia de vanguarda, está a alargar os limites do que significa ser humano com inteligência artificial, cadeiras de rodas autónomas e uma rede de empresas tecnológicas gigantes a ajudar. “É o desafio científico perfeito”. Em entrevista ao PÚBLICO, conta-nos a sua história.