Espanha não se vende

O que Sánchez está a fazer é a comprar a presidência do Governo com o dinheiro de todos os contribuintes espanhóis. Dos que vivem em Barcelona, mas também dos que vivem em Vigo, Sevilha ou Badajoz.

Liguei-lhe depois de jantar, como quase sempre faço, mas foi impossível entender o que me dizia porque o ruído de fundo, absurdamente ensurdecedor, abafava a sua voz melodiosa de fada da Terra do Nunca. Não precisei de me esforçar para perceber onde estava. E ainda antes de o coro de “España no se vende” começar a chegar aos meus ouvidos com nitidez, percebi que também ela tinha decidido sair à rua e engrossar uma das muitas manifestações que, por estes dias, têm ocupado as principais artérias de Madrid. Desliguei a chamada, preocupada, mas não consegui esperar que chegasse a casa e rapidamente digitei uma mensagem: