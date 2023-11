A floresta sem lei: o futuro da Amazónia ainda está por garantir

Siga aqui a série Amazónia : o combate decisivo

O linguista Nilson Gabas Júnior, director do Museu Goeldi de Belém do Pará, olha para as crises da Amazónia contemporânea e vê um elefante num quarto escuro rodeado de pessoas que o auscultam. Nessa Amazónia metafórica, “sabe-se tudo, da unha ou da orelha” do elefante, mas depois do diagnóstico falta a terapia de “uma decisão política transversal” ou “uma grande visão de planeamento”. As “unhas” poderiam ser o desmatamento que continua a devastar a floresta tropical; as “orelhas” a ocupação ilegal de terras ou o “garimpo” ilegal; e os dentes do elefante as invasões ilegais de territórios indígenas que ameaçam as suas formas de vida ou, como aconteceu este ano com os ianomâmi, a sua própria existência. Há para cada uma dessas maleitas respostas parcelares, mas na escuridão da sala a Amazónia, o Brasil e o mundo continuam a ser incapazes de inverter as tendências que ameaçam um bioma essencial para a vida no planeta.