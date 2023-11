Biden e Xi vão encontrar-se nos EUA na próxima semana

Encontro vai centrar-se na tentativa dos EUA de restabelecerem as comunicações militares entre os dois países, suspensas por Pequim após a visita de Nancy Pelosi a Taiwan, em 2022.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o Presidente chinês, Xi Jinping, vão reunir-se na próxima quarta-feira em São Francisco, no estado norte-americano da Califórnia, à margem da Cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico.

O encontro entre os dois presidentes é a apenas o segundo desde que Biden chegou à Casa Branca, em Janeiro de 2021. Segundo a BBC, Biden e Xi vão discutir vários assuntos que têm dificultado as relações entre os respectivos países nos últimos anos, com destaque para a situação em Taiwan e as guerras na Ucrânia e em Gaza.

“A relação [entre os EUA e a China] não é a mesma de há cinco ou dez anos, não está em causa nenhuma lista de objectivos concretos”, disse à BBC um alto funcionário da Administração Biden citado sob anonimato. “A intenção é gerir a competição, prevenir o risco de um conflito e garantir a abertura dos canais de comunicação.”

O Governo chinês suspendeu a comunicação directa militar com os EUA em 2022, na sequência da visita a Taiwan da então líder da Câmara dos Representantes norte-americana, Nancy Pelosi.

Nos meses seguintes, já em 2023, a relação entre os dois países agravou-se com a crise dos balões, quando os EUA acusaram a China de ter enviado para o seu território um balão de espionagem.

Essa crise, em Fevereiro passado, levou o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, a cancelar uma visita à China, que viria a concretizar-se em Junho.

“O episódio do balão sublinhou a dificuldade que tivemos na altura para estabelecer uma comunicação ao mais alto nível com Pequim”, disse o responsável citado pela BBC. “Temos alertado várias vezes [a China] para essa situação.”