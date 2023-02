Casa Branca adia visita de Antony Blinken à China

Decisão tomada na sequência do sobrevoo de um balão chinês nos EUA, que a Administração Biden diz ser um balão de espionagem e a China afirma ser um aparelho de investigação meteorológica.

A Casa Branca adiou a visita do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, à China, avançou o site de notícias Bloomberg. A decisão surge na sequência do sobrevoo de um "balão de espionagem chinês" de grande altitude no espaço aéreo dos Estados Unidos, que a China diz tratar-se de um aparelho de investigação meteorológica.

A visita de Blinken, marcada para domingo e segunda-feira, tinha como objectivo baixar a tensão entre os dois países, depois de uma série de declarações e decisões de ambos os lados que motivaram receios sobre a possibilidade de um confronto directo num futuro próximo.

Esse objectivo já era pouco realista antes dos desenvolvimentos dos últimos dias, e o adiamento da visita de Blinken, anunciado nesta sexta-feira, vem confirmar o clima de tensão na relação entre os dois países.

Na quinta-feira, o secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, anunciou que os militares norte-americanos garantiram o acesso a mais quatro bases das Filipinas, a maioria viradas em direcção a Taiwan, num acordo que é visto como um reforço da contenção das ambições chinesas de unificação com a ilha.

Horas depois, na noite de quinta-feira, o Pentágono anunciou a detecção de um balão de grande altitude a sobrevoar o estado norte-americano do Montana, onde se encontra um dos centros de comando do arsenal de mísseis balísticos intercontinentais dos EUA. Segundo o Pentágono, trata-se de um balão de espionagem chinês.

Ao início da tarde desta sexta-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China veio lamentar o incidente, garantindo que se trata de um balão de uso civil, principalmente para investigação meteorológica, que entrou nos EUA "de forma involuntária" devido aos efeitos dos ventos do oeste.