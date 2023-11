Antigo líder do PP catalão baleado na rua em Madrid

O político espanhol Alejo Vidal-Quadras, que foi presidente do Partido Popular na Catalunha, vice-presidente do Parlamento Europeu e um dos fundadores do Vox, foi baleado na cara esta quinta- feira, 9 de Novembro, em Madrid.

Vidal-Quadras, de 78 anos, estava a sair da missa no Bairro de Salamanca, onde reside, quando um homem com capacete se aproximou e disparou uma arma de fogo. O político foi assistido pelos serviços de emergência no local e encontra-se agora no hospital em estado grave, embora as fontes ouvidas pela imprensa espanhola indiquem que não corre risco de vida.

A polícia está à procura de duas pessoas que terão fugido de mota do local após o disparo. A investigação está a cargo do departamento de homicídios e uma das suas prioridades é perceber a motivação do ataque. Uma fonte disse ao jornal catalão El Periódico que não está excluída a hipótese de se ter tratado de um atentado com motivações políticas.

Cerca de uma hora antes de ser baleado, Vidal-Quadras tinha criticado no X (antigo Twitter) o acordo entre o PSOE e o partido independentista Junts, com vista à formação de governo, que prevê uma amnistia para os políticos implicados no processo unilateral de independência da Catalunha. “Já se se celebrou o nefando pacto entre [Pedro] Sánchez e [Carles] Puigdemont que tritura em Espanha o Estado de direito e acaba com a separação de poderes. A nossa nação deixará assim de ser uma democracia liberal para se converter numa tirania totalitária. Nós, espanhóis, não o permitiremos”, escreveu.

Estava previsto, acrescenta o ABC, que Vidal-Quadras participasse numa manifestação contra a amnistia que está agendada para esta tarde. As ruas de Madrid têm-se enchido repetidamente de protestos contra o acordo que permitirá a Sánchez manter-se como presidente do Governo e alguns terminaram com violência e desacatos.

Vidal-Quadras, nascido em Barcelona, foi deputado no Parlamento autonómico catalão e presidiu ao Partido Popular (centro-direita) da Catalunha entre 1991 e 1996. Entre 1999 e 2014 foi deputado no Parlamento Europeu, onde chegou a ocupar uma vice-presidência. No fim da estada em Estrasburgo desfiliou-se do seu partido de sempre, à data liderado por Mariano Rajoy, e integrou o Vox, então em formação. Em 2015 abandonou esse partido.