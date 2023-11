PSOE e Junts chegam a acordo sobre amnistia. Sánchez com via aberta para formar Governo

O PSOE e o Junts chegaram a acordo, esta quinta-feira, para a investidura do actual primeiro-ministro e candidato socialista à reeleição, Pedro Sánchez. O processo que levará à formação de um novo Governo em Espanha deverá ser concretizado nos próximos dias, depois de os dois partidos chegarem a acordo sobre a lei da amnistia em relação aos responsáveis pelo procès.

O antigo presidente da Generalitat e eurodeputado da Junts, Carles Puigdemont, deverá comparecer às 12h00 em Bruxelas para explicar os pormenores e assinar o acordo. Os membros do secretariado permanente da Junts estão a viajar para a capital belga, detalha a agência Europa Press. De acordo com fontes consultadas pelo diário espanhol El País, a investidura de Sánchez pode mesmo acontecer durante os próximos dias.

O anúncio oficial chega dias depois de largas e intensas negociações entre ambas as partes, que nos últimos dias se concentraram em resolver algumas diferenças na redacção da lei da amnistia e em definir o seu âmbito. Na quarta-feira, o jornal conservador El Español, dava mesmo conta de que as negociações tinham chegado a um impasse e que a investidura não aconteceria tão brevemente como o que tinha sido anunciando previamente por fontes socialistas que foram ouvidas por vários jornais espanhóis no final da semana passada.

Há fumo branco

"Pela chaminé sai fumo branco", escreve o diário El Mundo, detalhando que a "máquina está pronta" para a mais do que esperada investidura do socialista Pedro Sánchez. A troca de propostas entre o PSOE e o Junts - de decorriam de forma acelerada e intensa desde a semana passada - prolongaram-se noite dentro, na madrugada desta quinta-feira, na sequência dos pedidos de Carles Puigdemont para alargar o perímetro do indulto, "com o objectivo de se proteger das acusações de terrorismo do juiz García Catellón", adianta ainda o mesma jornal.

Recorde-se que na passada segunda-feira, a Audiência Nacional anunciou que Puigdemont e outras 11 pessoas são indiciadas na investigação às actividades da plataforma digital Tsunami Democràtic (Tsunami Democrático) durante os protestos independentistas de 2019. De acordo com o juiz Manuel García-Castellón, os actos atribuídos à entidade que coordenou os protestos maciços “podem ser constitutivos de diversas infracções”, incluindo “actos de terrorismo”.

Segundo o El País, a ordem deste juiz fez com que os representantes do Junts quisessem rever um a um todos os artigos da lei da amnistia, que estava praticamente fechada, para que não fossem encontradas brechas. O receio do partido independentista é que aconteça o mesmo que aconteceu com a reforma que implicava a eliminação do crime de sediação e a alteração do crime de peculato, que acabou por não dar em nada, depois de o Supremo Tribunal ter decidido que estas alterações não se aplicavam aos responsáveis pelo procès.

Nas próximas horas, Jordi Turull, secretário-geral do Junts, e Santos Cérdan, secretário da Organização do PSOE, devem encontrar-se novamente em Bruxelas, para anunciarem publicamente o acordo entre as duas partes. Ambos actuaram como representantes de Puigdemont e Sánchez durante as últimas semanas em consecutivas reuniões que culminam com o acordo entre os dois partidos.

A lei tem de ser "intocável" e tem de ser "feita com perfeição jurídica", dizem fontes familiarizadas com as negociações ao El País, porque não pode ter quaisquer falhas que a tornem vulnerável ao percurso legislativo que terá de enfrentar. "Sabemos que eles vão dissecar a lei" e colocar "o melhor de si" para procurar pontos fracos, dizem as fontes consultadas ao mesmo jornal.

Ayuso acusa PSOE de "introduzir uma ditadura pela porta de trás"

O acordo já motivou reacções por parte dos responsáveis pelo Partido Popular (PP). Alberto Núñez Feijóo, apesar de ter conseguido a maioria dos votos nas eleições de Julho, não foi capaz de assegurar uma maioria parlamentar que capacitasse o partido para formar Governo. Nesta quinta-feira, Isabel Ayusu, presidente da Comunidade de Madrid, e uma das mais destacadas líderes dos populares, disse mesmo que este acordo, assente na leia da amnistia, representa a entrada numa ditadura.

"Trouxeram-nos uma ditadura pela porta das traseiras e estamos no início", afirmou em declarações à rádio Antena 3. "Compreendo que as pessoas possam dizer que é um exagero", afirmou Ayuso. "A partir do momento em que um governo tem poder executivo, legislativo e judicial, isso é uma ditadura", justificou, acrescentando: "Os grandes ditadores da história entraram sorrateiramente através dos parlamentos". E não se ficou por aqui, apontando o dedo a Puigdemont. "Um tipo como ele, um fugitivo da justiça, que odeia Espanha, vai decidir o futuro do país", reforçou.

O acordo surge depois de vários dias de violentos protestos contra o PSOE convocados através das redes sociais por vários grupos da direita radical e falangistas, contando com o apoio do partido de extrema-direita Vox e de algumas figuras do PP. A multidão tentou mesmo invadir a sede do PSOE na noite de terça-feira, envolvendo-se em violentos confrontos com a polícia nas ruas de Madrid.