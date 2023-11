Lídia Jorge vence prémio Médicis ex aequo com Han Kang

Leituras, o site do PÚBLICO dedicado aos livros

O romance Misericórdia, de Lídia Jorge, traduzido para a língua francesa por Elisabeth Monteiro Rodrigues e publicado em França pelas edições Métailié, venceu o prémio Médicis de melhor livro estrangeiro, ex aequo com Han Kang — também com quatro votos do júri, a escritora sul-coreana foi distinguida na mesma categoria por Impossibles Adieux. O anúncio foi feito esta quinta-feira pela organização do prémio no restaurante La Méditerrannée, em Paris. É a primeira vez que a distinção recai sobre um autor de língua portuguesa.