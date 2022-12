Misericórdia: O livro dos sentimentos

Lídia Jorge (n. 1946) confessou em várias entrevistas, que a escrita do seu mais recente romance, Misericórdia, lhe foi inspirada pelo acontecimento da morte da mãe — faleceu no Lar da Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime no começo da pandemia; pelo menos numa das entrevistas adianta que o próprio título lhe foi pedido pela mãe, para que as pessoas ao lê-lo "tivessem mais compaixão umas pelas outras". Lídia Jorge assim fez, escreveu um livro bondoso, amável, como quem luta por aperfeiçoar um mundo onde a esperança parece muitas vezes andar desencaminhada. E como que para sublinhar esta ideia, a personagem afirma numa frase de efeito: "Eu sou uma daquelas pessoas que não pensa que a esperança é a última a morrer. Eu penso que a esperança é simplesmente imortal."