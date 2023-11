Quando os fungos passam despercebidos em casa, o corpo é que paga

Entramos directamente no “local do crime”. Como em qualquer investigação criminal, procuram-se pistas que nos indiquem os suspeitos. Podem ser penas de aves ou a humidade que indicia a presença de fungos, por exemplo. Na casa visitada na região do Porto pelos médicos David Barros Coelho e João Rufo, a humidade é um indício, mas os principais suspeitos são as aves: há um ninho no telhado perto do quarto do doente e uma pena abandonada na varanda. Estes serão os culpados pelo diagnóstico de pneumonite de hipersensibilidade, uma doença pulmonar que passa despercebida, mas com um forte impacto na qualidade de vida e, até, na mortalidade dos pacientes.

