Jornais escolares: Escrita Irrequieta e Se Bem Nos Lembramos vencem primeiros prémios

“Às vezes estou sentada a olhar para o tecto e lembro-me: meu Deus, primeiro lugar.” Ana B. Pereira, de 16 anos, ainda tem de se beliscar para acreditar: Se Bem nos Lembramos, o jornal escolar que coordena na Escola Secundária Vitorino Nemésio, na Praia da Vitória, foi um dos dois grandes vencedores do Concurso Nacional de Jornais Escolares 2022/23, iniciativa do PÚBLICO na Escola. Depois de ter conseguido o segundo lugar na Categoria B — Melhor Jornal de Escola, no ano passado, agora conquista o primeiro e junta-se no pódio ao Escrita Irrequieta, do Agrupamento de Escolas de Branca, Albergaria-a-Velha, o melhor da Categoria A — Melhor Jornal de Agrupamento.

O jornal Escrita Irrequieta, coordenado pela professora Dora Gomes, é um veterano, mas há anos que não ganhava um prémio no concurso. Foi uma surpresa, quando recebeu a boa nova: “Acho que a equipa toda estava longe de imaginar que se conseguisse um prémio este ano. Estávamos num ponto de viragem, tinha-se equacionado deixar de fazer o jornal em papel para fazer só uma versão online”, partilha. Nos segundos lugares das categorias A e B, respectivamente, surgem Comunica — Jornal Digital, do Agrupamento de Escolas de Freixo, e Coisas B(r)oas, da Escola Secundária São Pedro.

Nesta edição do concurso, os vencedores foram escolhidos entre os cerca de cem projectos elegíveis que se candidataram. No total, há quatro prémios principais e seis especiais, que este ano contam com uma estreia: o Prémio 25 de Abril, atribuído pela Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril. “Na análise dos jornais e na atribuição dos prémios tentamos valorizar progressos, esforços, dinâmicas, criatividade e inovação em função dos contextos e das faixas etárias”, diz Luísa Gonçalves, professora e coordenadora do PÚBLICO na Escola e jurada do concurso.

Coisas B(r)oas, Escola Secundária São Pedro Daniel Rocha Comunica, Agrupamento de Escolas de Freixo, Ponte de Lima Fotogaleria Coisas B(r)oas, Escola Secundária São Pedro Daniel Rocha

Contar histórias locais e abrir janelas para o mundo

Para quem vive na Terceira, “numa ilha tão pequena”, o jornal escolar pode ser uma forma de ampliar “a perspectiva que se tem sobre o mundo”, confessa Ana B. Pereira. “Eu tenho a certeza que 99% dos jovens que eu conheço têm mais vontade de explorar e saber mais da vida de pessoas que são completamente diferentes delas, do que muitos que vivem nos maiores centros urbanos”. Enquanto coordenadora do Se Bem Nos Lembramos, tenta que o jornal possa ser um portal para outros mundos e que possa contagiar os que escrevem e os que lêem.

Isabel Leite, jurada do concurso em representação da Edulog — Fundação Belmiro de Azevedo, privilegia essa perspectiva na produção de jornais escolares. Um “critério quase sine qua non é ter uma participação muito evidente dos alunos na escolha do que vão fazer, na escrita dos textos, nas diversas dinâmicas em torno do jornal”. Luísa Gonçalves acrescenta: “Perceber que os alunos se interessam por temas relevantes da actualidade, com opiniões tão claras e inquietações tão bem justificadas, é muito gratificante e uma oportunidade que não podemos deixar para segundo plano”.

Nem sempre é fácil produzir um jornal, e as adversidades vão surgindo. Dora Gomes diz que este prémio “vai renovar o espírito do jornal e fazê-lo renascer um bocadinho”. Já Ana B. Pereira conta que a equipa do Se Bem nos Lembramos vai reunir para planear muito bem o que fazer com o prémio — investir na divulgação dentro da escola, num espaço para a redacção e na melhoria das condições de produção estão entre as prioridades.

Crescendo, Escola Secundária de Sampaio, Sesimbra Liga-T, Agrupamento de Escolas Garcia de Orta, Porto ARTE|ON, Agrupamento de Escolas Vasco Santana, Odivelas Margem Certa, Escola Secundária de Cacilhas-Tejo, Almada Ponto & Vírgula, Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente Jornal com Pinta, Agrupamento de Escolas Martim de Freitas - Centro Educativo dos Olivais, Coimbra Patrício's News, Agrupamento de Escolas Manuel Ferreira Patrício, Évora Fotogaleria Crescendo, Escola Secundária de Sampaio, Sesimbra

Olhando ao panorama geral, Isabel Leite reconhece que há uma expectativa de que “tanto alunos como professores que estão envolvidos nos jornais escolares comecem a ter como ambição fazer coisas que reconhecemos que são difíceis”. Como uma boa reportagem, um trabalho de ciência ou de cultura — prémios em que o júri sentiu mais dificuldade em seleccionar vencedores, dado o baixo número de trabalhos elegíveis. Na edição deste ano do concurso, o valor do prémio Reportagem duplicou para mil euros.

Os 11 premiados do ano CATEGORIA A

Melhor Jornal de Agrupamento

1.º prémio, atribuído pela Porto Editora, no valor de 2000 euros

Escrita Irrequieta

Agrupamento de Escolas de Branca, Albergaria-a-Velha 2.º prémio atribuído por PÚBLICO, no valor de 1000 euros

Comunica - Jornal Digital

Agrupamento de Escolas de Freixo, Ponte de Lima CATEGORIA B

Melhor Jornal de Escola

1.º prémio, atribuído pelo Ministério da Educação, no valor de 2000 euros

Se Bem nos Lembramos

Escola Secundária Vitorino Nemésio, Praia da Vitória (Ilha Terceira) 2.º prémio atribuído pela Fundação Belmiro de Azevedo, no valor de 1000 euros

Coisas B(r)oas

Escola Secundária São Pedro, Vila Real PRÉMIOS ESPECIAIS Pr é mio Incentivo (ex aequo ), atribuído pelo PÚBLICO na Escola, no valor de 500 euros + Workshop “Como fazer um jornal”

Jornal com Pinta

Agrupamento de Escolas Martim de Freitas - Centro Educativo dos Olivais, Coimbra

e

Patrício´s News

Agrupamento de Escolas Manuel Ferreira Patrício, Évora Pr é mio Melhor Trabalho de Ciê ncia , atribuído pela Fundação Belmiro de Azevedo, no valor de 500 euros

“Fí(si)ca Comigo”: O nosso quotidiano”, trabalho publicado no jornal Ponto & Vírgula, do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente, assinado por Ana Rita Brás Ferreira Pr é mio Melhor Reportagem , atribuído pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia

“A educação por quem a trata por tu”, “Educação Sexual: Nas grelhas? Há. Nas salas de aula? Nem tanto.” e “Reportagem especial 25 de abril. O Silêncio que Multiplica as Vozes”, conjunto de três trabalhos do Jornal CREscendo, da Escola Secundária de Sampaio, Sesimbra, assinadas por João Pinhal Pr é mio Melhor Design Grá fico , atribuído pelo PÚBLICO, no valor de 500 euros

ARTE|ON

Agrupamento de Escolas Vasco Santana, Odivelas Pr é mio Melhor Trabalho de Cultura, atribuído pelo Plano Nacional das Artes, no valor de 500 euros

LIGA-T

Agrupamento de Escolas Garcia de Orta, Porto Prémio 25 de Abril: melhor trabalho sobre Liberdade , atribuído pela Comissão para a Comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, no valor de 500 euros

“Liberdade, porque a temos e queremos chamá-la nossa”

Margem Certa, edição n.º 2 ​

Escola Secundária de Cacilhas-Tejo, Almada

Entre os temas mais abordados este ano, Luísa Gonçalves destaca a Saúde Mental, mote do Parlamento de Jovens em 2022-23, que “teve quase um efeito catártico para alunos e professores, dando origem a várias actividades, entre as quais a escrita de textos que revelam que este é um assunto de enorme gravidade e urgência pela forma como está a afectar um número significativo de jovens”.

O júri do Concurso Nacional de Jornais Escolares 2021/22 foi composto por Andreia Sanches (directora-adjunta do PÚBLICO), Helena Soares (designer e professora), Isabel Leite (Edulog-Fundação Belmiro de Azevedo), José Carlos Sousa (Direcção-Geral da Educação), Luísa Gonçalves (coordenadora do PÚBLICO na Escola) e Teresa Calçada (ex-comissária do Plano Nacional de Leitura). Os prémios serão entregues no dia 5 de Dezembro, no auditório da redacção do PÚBLICO em Lisboa.