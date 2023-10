Sondagem: PSD ultrapassa PS mas empate técnico persiste

Os dois maiores partidos mantêm-se muito próximos nas intenções de voto, mas o PSD, com uma subida de 1,1 pontos percentuais aliada à descida superior a meio ponto dos socialistas, conseguiu ascender ao primeiro lugar nas preferências dos inquiridos, de acordo com o barómetro de Outubro da Intercampus para o Jornal de Negócios e o Correio da Manhã.

Com 25,7% das intenções de voto, o partido liderado por Luís Montenegro deixou em segundo lugar o PS com 25,2%, menos seis décimas face a Setembro, o que levou a uma troca de posições. No entanto, o cenário continua a ser idêntico ao do barómetro do mês anterior e os dois maiores partidos continuam em empate técnico.

Destaca-se o crescimento do PAN, que passou de 1,8% das intenções de voto para os 3,2%, semanas depois de assumir um acordo de incidência parlamentar com o PSD no governo da Região Autónoma da Madeira.

O BE subiu 1,2 pontos nas intenções de voto (6,7%), mantendo-se à frente da CDU (4,1%). O Livre está no fundo da tabela com 1,4% das preferências, abaixo do CDS (1,6%). À direita, Chega e IL sobem respectivamente para 11,7% e 8,3%.

No total, os partidos à direita (PSD, Chega, IL e CDS) somam 47,3% das intenções de voto. Já o bloco de partidos à esquerda (PS, BE, CDU e Livre) totaliza 37,4% das preferências dos inquiridos. No entanto, Luís Montenegro já afastou o partido de André Ventura de qualquer coligação governativa, pelo que sem as intenções de voto do Chega os restantes partidos da direita ficam atrás dos da esquerda.

Na avaliação aos ministros, os inquiridos demonstram algum descontentamento em relação ao ministro das Finanças, Fernando Medina, dias depois da apresentação do Orçamento do Estado para 2024. O rosto da proposta orçamental regista 11,6% de opiniões negativas. Mas o campeão da impopularidade continua a ser o ministro das Infra-Estruturas, João Galamba, com 15,1% de respostas negativas.

A ministra com melhor avaliação é Mariana Vieira da Silva. A ministra da Presidência tirou o primeiro lugar a José Luís Carneiro, que tutela a Administração Interna.

Com uma amostra de 604 entrevistas, o trabalho de campo da sondagem realizada pela Intercampus decorreram entre 18 e 23 de Outubro. O erro máximo de amostragem, para um intervalo de confiança de 95%, é cerca de 4%. A taxa de resposta é de 61,6%.