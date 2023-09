Montenegro aproveita momento político da Madeira para se afastar do Chega

A nove meses das europeias, o líder do PSD deu mais um passo para se demarcar do partido de André Ventura. Nuno Melo admite coligação nacional com o PSD.

Na expectativa de capitalizar uma vitória do PSD (em coligação com o CDS) na Madeira, Luís Montenegro foi passar a noite eleitoral ao Funchal e levou consigo toda a direcção nacional do partido para permitir a realização da habitual reunião semanal. A maioria absoluta falhou e colocaram-se cenários de alianças para viabilizar um governo regional. Mas ainda antes que a possibilidade de um acordo com o Chega atormentasse a liderança do PSD, Montenegro aproveitou o momento político para traçar uma linha vermelha a André Ventura, desta vez nomeando finalmente o partido: “Coligações com o Chega nem na Madeira nem no país porque não precisamos.”