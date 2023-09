PAN anuncia acordo de incidência parlamentar de quatro anos com o PSD na Madeira

Mesmo sem assumir quaisquer responsabilidades governativas, o PAN assumirá o papel determinante de assegurar nos próximos quatro anos a estabilidade do futuro governo PSD/CDS.

Está confirmado o apoio do PAN ao governo da Madeira. A deputada eleita pelo PAN à Assembleia Regional da Madeira anunciou que o partido assinou um acordo de incidência parlamentar com o PSD para os próximos quatro anos, frisando que o entendimento alcançado com os sociais-democratas não configura uma maioria parlamentar mas somente a viabilização de um executivo da coligação Somos Madeira.

“Não somos parte de uma maioria parlamentar. Não existe essa maioria. Existe apenas um acordo de incidência parlamentar”, frisou Mónica Freitas em conferência de imprensa realizada ao início da tarde desta terça-feira. O PAN negociou a implementação das medidas defendidas pelo partido durante a campanha eleitoral, desde logo a criação de uma taxa turística em toda a região.