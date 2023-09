PSD-Madeira já negoceia solução de governo com PAN e vai dialogar com IL

As conversações com o PAN e a IL foram encetadas ainda na noite eleitoral deste domingo e, ao que o PÚBLICO apurou, a negociação mais avançada do PSD-Madeira é mesmo com a deputada eleita do PAN.

Depois de PSD e CDS terem perdido a maioria absoluta com que governaram nos últimos quatro anos a Região Autónoma da Madeira, os sociais-democratas iniciaram, ainda na noite deste domingo, conversações com o PAN e contactos com a Iniciativa Liberal para assegurar apoio maioritário no parlamento regional, apurou o PÚBLICO.

De acordo com as informações recolhidas, o líder do PSD-Madeira e presidente do executivo regional, Miguel Albuquerque, tem como objectivo preferencial assegurar entendimentos com aqueles dois partidos (PAN e IL), desde logo porque tal fórmula dilui o peso e importância relativa tanto do PAN como da IL.

Nesta fase, sabe o PÚBLICO, as negociações estão mais adiantadas com o partido de Mónica Freitas que, na última noite eleitoral, garantiu o regresso do PAN à assembleia madeirense. Nos Açores, o PAN votou favoravelmente o último orçamento da região, ajudando a reduzir a dependência do governo chefiado por José Manuel Bolieiro relativamente à IL.

Já quanto à IL, ainda na noite deste domingo o presidente do PSD, Luís Montenegro, falou com o líder liberal Rui Rocha, ao passo que o cabeça de lista liberal Nuno Morna conversou com Miguel Albuquerque. Em ambos os casos, os liberais transmitiram aos sociais-democratas total disponibilidade para dialogar, contudo ainda não foram iniciadas negociações formais até ao momento.

"Quero-vos dizer hoje (noite de domingo) que estou em condições de apresentar aos madeirenses um governo de maioria parlamentar", afirmou Miguel Albuquerque que, depois de na campanha eleitoral ter assegurado demitir-se se não vencesse com maioria absoluta, disse na noite eleitoral que se demitirá se, das negociações em curso, não resultar uma solução maioritária que garanta à Madeira um governo estável.

No discurso final, Miguel Albuquerque afirmou que, nos "próximos dois dias", haverá novidades quanto à solução maioritária que o próprio garantiu estar em condições de apresentar ao Representante da República. No entanto, a grande dúvida em cima da mesa consiste em saber se PAN e/ou IL poderão integrar o governo regional ao lado de PSD e CDS ou se das conversações resultarão acordos de incidência parlamentar.

Pelo lado do PAN, Mónica Freitas afirmou no domingo que as "portas estão todas abertas". Já esta segunda-feira, a líder do PAN, Inês Sousa Real, disse ao PÚBLICO que o partido "está disponível para uma reunião" mais formal com a coligação Somos Madeira (PSD e CDS).

A deputada única e líder nacional do partido, Inês Sousa Real, adiantou que, durante a manhã desta segunda-feira, o partido fez uma reunião de balanço dos resultados na Madeira. A deputada reconheceu que “é natural que, num governo que não tem condições para uma maioria absoluta, exista diálogo e que reúna com as diferentes forças eleitas”.

De acordo com o seu programa eleitoral, o PAN-Madeira tem diversas políticas que quer ver implementadas na região autónoma nas áreas da habitação, turismo, ambiente, saúde e direitos dos animais. O partido propõe, por exemplo, fiscalizar rigorosamente os arrendamentos ilegais; modernizar a "frota pesqueira no sentido da sua transição energética"; criar um “passe saúde” para os porto-santenses e um passe único para os transportes públicos terrestres; aumentar o investimento em projectos de investigação e reduzir o IVA aplicado à alimentação e cuidados médicos dos animais de companhia.

Rui Rocha, presidente da IL, não fechou a porta à possibilidade de os liberais integrarem o executivo regional, garantindo, porém, que essa é a "menor das preocupações" do partido. Já o cabeça de lista liberal, Nuno Morna, pareceu mostrar preferência por um acordo de incidência parlamentar que permita à IL negociar "medida a medida", "orçamento a orçamento" o futuro do arquipélago.

Nas eleições deste domingo, a aliança PSD/CDS perdeu, por um mandato, a maioria absoluta, elegendo 23 deputados ao parlamento regional. PAN e IL elegeram um deputado cada, bastando o apoio de um destes partidos para que PSD e CDS continuem em governar com maioria absoluta. com Mariana Marques Tiago