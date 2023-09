Madeira: PAN só aceita acordo parlamentar e apresenta 10 exigências a Albuquerque

Após a coligação PSD/CDS-PP ter perdido a maioria absoluta, os sociais-democratas propuseram ao PAN a entrada no Governo Regional da Madeira, mas o partido que elegeu uma deputada nas eleições regionais de domingo recusou entrar no executivo, admitindo apenas um acordo de apoio parlamentar.

Aliás, há já um acordo de princípio tendo em vista um compromisso de incidência parlamentar entre sociais-democratas e PAN para vigorar nos próximos quatro anos e assegurar a maioria estável de governo pretendida por Miguel Albuquerque. Apesar de ninguém colocar em causa o entendimento que começou a ser desenhado ainda na noite eleitoral de domingo, um acordo final ainda não está fechado.

Ao que o PÚBLICO apurou, o líder do PSD-Madeira e do executivo madeirense está agora a reunir-se com vários secretários regionais para avaliar a exequibilidade as 10 exigências apresentadas pelo PAN na reunião mantida na manhã desta terça-feira. Entre as medidas reivindicadas está a criação de uma taxa turística regional.