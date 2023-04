João Galamba nega acusações de adjunto e não se demite

O ministro das Infra-estruturas rejeita todas as acusações feitas pelo seu ex-adjunto Frederico Pinheiro, que o acusou de querer que mentisse à comissão parlamentar de inquérito à gestão política da TAP, deixando claro que não pondera demitir-se.

Numa curta nota enviada à comunicação social, João Galamba "nega categoricamente qualquer acusação de que, por qualquer forma, tenha procurado condicionar ou omitir informação prestada à CPI [comissão parlamentar de inquérito] da TAP".

"Pelo contrário: toda a documentação solicitada pela CPI foi integralmente facultada", afirma.

A propósito da exoneração de Frederico Pinheiro, na mesma nota esclarece-se que a mesma "decorre do facto de o então adjunto ter repetidamente negado a existência de notas de reunião que eram solicitadas pela CPI, o que poderia ter levado a uma resposta errada à CPI por parte do gabinete do Ministério das Infra-estruturas".

Nesta nota, João Galamba não diz uma palavra sobre as circunstâncias descritas no comunicado de Frederico Pinheiro, em particular a existência de uma reunião realizada entre o ministro das Infra-estruturas e a ex-CEO da TAP a 16 de Janeiro para preparar a audição de Christine Ourmières-Widener na Comissão de Economia dois dias depois para explicar a indemnização de 500 mil euros paga à ex-administradora da TAP Alexandra Reis.

"Entre outras interacções, nessa reunião o ministro das Infra-Estruturas informa a CEO da TAP de que no dia seguinte se realizará uma reunião preparatória da audição parlamentar entre o grupo parlamentar do PS e o Ministério das Infra-Estruturas", descreve. Mais: "O Ministro das Infra-Estruturas disse então não ver problema nenhum no facto de a reunião se ter realizado e reforçou que tinha sido o próprio, a 16 de Janeiro, a revelar a Christine Ourmières-Widener a existência de uma reunião preparatória entre o Ministério das Infra-Estruturas e o GPPS, a realizar a 17 de Janeiro".

Fica assim esclarecido como é que a ex-CEO da TAP ficou a saber da reunião com o deputado Carlos Pereira - que entretanto se demitiu de coordenador da comissão de inquérito -, na qual ela própria pediu para participar, de acordo com duas mensagens de Whatsapp enviadas ao Parlamento sob sigilo mas que foram reveladas na noite de quinta-feira.

Ao longo do dia, foram conhecidas não apenas a exoneração, que aconteceu na quarta-feira, do adjunto do ministro que já estava no Ministério quando este era tutelado por Pedro Nuno Santos, como a sua versão sobre os factos e também os contornos dos acontecimentos policiais em que se viu envolvido quando, nessa mesma noite, voltou ao Ministério das Infra-estruturas para tentar levar o computador no qual estariam os documentos classificados relacionados com o caso.