Leia a versão na íntegra do assessor demitido por João Galamba

"No dia 16 de Janeiro de 2023, de manhã, realizou-se uma reunião preparatória na qual participaram o ministro das Infra-estruturas, João Galamba, a então CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, Frederico Pinheiro, adjunto do ministro, e Manuela Simões, directora do departamento jurídico da TAP. A reunião teve como objectivo articular com a TAP a gestão da informação a ser efectuada pela CEO na audição parlamentar agendada para essa semana, dia 18 de Janeiro.

Entre outras interacções, nessa reunião o ministro das Infra-estruturas informa a CEO da TAP de que no dia seguinte se realizará uma reunião preparatória da audição parlamentar entre o GPPS e o Ministério das Infra-estruturas.

Nesse dia 16 de Janeiro à tarde a CEO da TAP comunica por telefone ao adjunto Frederico Pinheiro a intenção de participar na reunião preparatória do dia seguinte, entre o Ministério das Infra-estruturas e o GPPS. De imediato Frederico Pinheiro informa por escrito o ministro das Infra-estruturas da intenção da "TAP" participar na reunião, tendo João Galamba dado autorização. De imediato Frederico Pinheiro envia um email aos serviços do Ministério das Infra-estruturas para enviarem os convites para a participação da CEO da TAP na reunião, a realizar no dia seguinte via plataforma Zoom.

No dia 4 de Abril de 2023, Christine Ourmières-Widener torna público, durante audição na Comissão Parlamentar de Inquérito, a realização da reunião preparatória de dia 17 de Janeiro.

No seguimento da audição na CPI da então CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, o ministro das Infra-estruturas, João Galamba, reuniu comigo, no dia seguinte, para abordarmos o tema da reunião preparatória realizada a 17 de Janeiro de 2023 entre o GPPS, o Ministério das Infra-estruturas e a TAP.

O ministro das Infra-estruturas disse então não ver problema nenhum no facto de a reunião se ter realizado e reforçou que tinha sido o próprio, a 16 de Janeiro, a revelar a Christine Ourmières-Widener a existência de uma reunião preparatória entre o Ministério das Infra-estruturas e o GPPS, a realizar a 17 de Janeiro.

Nesse momento, o adjunto Frederico Pinheiro indica ter tomado notas da reunião, que registou no computador. Resumiam o que tinha sido abordado em ambas as reuniões e partilhou, oralmente, os seus apontamentos, tendo ficado claro que, naquela reunião de 17 de Janeiro, tinham sido articuladas as perguntas a serem efectuadas pelo GPPS e tinham sido referidas as respostas e a estratégia comunicacional da CEO da TAP.

Ficou indicado que, em caso de requerimento pela Comissão Parlamentar de Inquérito, as notas não seriam partilhadas por serem um documento informal.

A 6 de Abril é emitido um comunicado do Ministério das Infra-estruturas, que não teve a concordância de Frederico Pinheiro, onde se indica que Frederico Pinheiro esteve presente na reunião de 17 de Janeiro em representação do Ministério das Infra-estruturas.

Entretanto, a 24 de Abril é indicado a Frederico Pinheiro pela técnica Cátia Rosas que o gabinete ia responder à CPI, no âmbito de um requerimento, que não existiam notas da reunião. Nesse momento, Frederico Pinheiro indica à técnica que, como sabia, tal era falso e que, no seguimento do comunicado de dia 6 de Abril, era provável que Frederico Pinheiro fosse chamado à CPI e que, nesse momento, seria obrigado a contradizer a informação que estava naquela resposta, com a qual eu discordava. A técnica Cátia Rosas disse que iria articular a resposta a enviar com o ministro das Infra-estruturas e com a chefe do gabinete que estavam em Singapura.

No dia seguinte, a 25 de Abril, o ministro das Infraestruturas contacta Frederico Pinheiro por mensagem e por telefone e, em ambas as ocasiões, Frederico Pinheiro deixa claro que a decisão que tomaram de não revelar a existência das notas teria de ser revista. João Galamba teve uma reacção irada.

Nesse mesmo dia à noite, Frederico Pinheiro envia ao ministro das Infra-estruturas por email as notas que tirou das reuniões de 16 e de 17 de Janeiro e enviou igualmente uma sugestão de mudança na resposta a enviar à CPI. A sugestão assentava na divulgação das notas tiradas na reunião de 17 de Janeiro.

No dia seguinte, o ministro das Infra-estruturas, João Galamba ligou ao adjunto Frederico Pinheiro a comunicar que estava despedido."

Frederico Pinheiro, 28 de Abril de 2023