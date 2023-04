Baixa no inquérito à TAP. Carlos Pereira vai abandonar comissão

Depois de fortes críticas por causa da participação numa reunião secreta com a ex-CEO da TAP, o coordenador do PS no inquérito à TAP sai desta comissão parlamentar.

O coordenador do grupo parlamentar do PS, Carlos Pereira, na comissão parlamentar de inquérito à TAP vai abandonar esta comissão, sabe o PÚBLICO. O deputado sai depois das críticas feitas à sua participação numa reunião com a ex-presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, e também com membros do executivo, que aconteceu na véspera da primeira ida da CEO da empresa ao Parlamento para falar sobre o caso Alexandra Reis.