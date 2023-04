Reunião com CEO da TAP? “Já foi tudo dito” e “não há nenhuma contradição”, diz Governo

Insistentemente foi perguntado e insistentemente foi recusado: a ministra da Presidência e a ministra-adjunta e dos Assuntos Parlamentares recusaram adiantar qualquer pormenor sobre a autoria da reunião que juntou a presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, deputados do PS e membros do executivo em meados de Janeiro para preparar a audição da CEO da operadora aérea no Parlamento.

De Ana Catarina Mendes veio mesmo uma garantia: "Não há nenhuma contradição; leiam as duas respostas", respondeu a ministra sobre se não há incoerências nas respostas dadas pelo seu gabinete e as do gabinete do ministro das Infra-estruturas acerca de quem teve a iniciativa do encontro e sobre a participação da CEO da TAP (a convite ou por iniciativa própria).

Nesta quinta-feira, o gabinete de João Galamba divulgou uma nota afirmando que foi a gestora que manifestou interesse em participar na reunião de dia 17 de Janeiro com o grupo parlamentar do PS, que fora "agendada pela área governativa dos Assuntos Parlamentares" e que o ministro "não se opôs". Não foi, porém, Galamba a marcar presença, mas sim o seu adjunto Frederico Pinheiro e a técnica especialista Cátia Rosas.

"Nos termos do Regimento da Assembleia da República e em conformidade com a prática parlamentar e de todos os grupos parlamentares, as reuniões entre deputados, membros do Governo, dirigentes da Administração Pública ou de empresas públicas são comuns e destinam-se à partilha de informação", esclarece ainda o gabinete do ministro, que faz ainda questão de realçar que Christine Ourmières-Widener já garantiu que não sentiu "qualquer tentativa de condicionamento ou instrumentalização".

No entanto, João Galamba também não explica como é que a presidente executiva da TAP terá sabido da reunião entre os deputados socialistas e os membros do Governo que aconteceu na véspera de a gestora ir dar explicações ao Parlamento acerca do processo de indemnização a Alexandra Reis.

Mas ao Expresso, o gabinete de Ana Catarina Mendes, além de realçar (como Galamba) ser "procedimento habitual marcar reuniões entre grupos parlamentares, quando solicitado, e os respectivos ministérios", disse que "foi marcada reunião com o Ministério das Infra-estruturas e o grupo parlamentar do PS". Uma formulação em que não assume a autoria do agendamento da reunião nem quem o terá pedido.

As duas ministras foram questionadas à saciedade e Mariana Vieira da Silva pareceu, a dada altura, impedir Ana Catarina Mendes de dar qualquer resposta, quando, depois das perguntas dos jornalistas, atalhava com o habitual "essa questão não foi discutida no Conselho de Ministros" ou "não é um assunto da actualidade" ou ainda vincando que os briefings são para falar apenas sobre as temáticas da reunião semanal do Governo.

A ministra da Presidência, que faz as honras nos briefings do Conselho de Ministros e dá a palavra aos outros governantes para responderem aos jornalistas, recusou vezes sem conta qualquer comentário alegando que já houve comunicados e respostas dos ministérios dos Assuntos Parlamentares e das Infra-estruturas. "Este é o tempo da Assembleia da República e de se discutirem os temas no âmbito da comissão parlamentar de inquérito, que decorre e decorrerá", afirmou. "É no quadro da comissão que essas respostas devem ser dadas", vincou.