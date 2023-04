CEO da TAP: “Sou um bode expiatório numa batalha política”

A presidente executiva (CEO) da TAP, Christine Ourmières-Widener, disse esta terça-feira na comissão parlamentar de inquérito à companhia aérea que se considera "um bode expiatório numa batalha política", defendendo que não percebe "como pode haver justa causa para ser despedida", nem que quase um mês depois de ser despedida pelo Governo ainda esteja em funções.

A gestora salientou que mantém-se em funções numa altura "crítica" para a empresa e quando tem a operação de Verão para preparar. "Nesta história, sou um bode expiatório numa batalha política", afirmou.

A gestora identificou-se ainda como tendo ocupado uma posição de coordenação na elaboração do contrato de rescisão de Alexandra Reis, entre os advogados que acompanharam o processo e o Governo, no caso o secretário de Estado das Infra-estruturas, Hugo Mendes. Christine Ourmières-Widener, que se apresentou perante os deputados com os actuais advogados, declarou aos deputados não estar ciente de que não teria capacidade para assinar o contrato.

A CEO da TAP fez ainda um retrato do que foi a comunicação dentro da empresa sobre o plano de reorganização - que dispensava Alexandra Reis por "não ter o perfil" pretendido - que levou à negociação de um acordo de saída com a ex-administradora e ao pagamento de uma indemnização de 500 mil euros.

A presidente executiva revelou que o administrador financeiro da TAP, Gonçalo Pires, estava a par do plano de reorganização desde o dia 19 de Janeiro de 2022. O acordo de saída com Alexandra Reis foi fechado a 4 de Fevereiro do mesmo ano. Afirmou ainda que nesta data todos estavam a par de que tinha sido fechado um acordo.

Fora do Governo, centrou o seu contacto sobre o tema Alexandra Reis em Hugo Mendes, e disse que nunca teve qualquer discussão sobre o caso Alexandra Reis nem com João Leão, o ex-ministro das Finanças, nem com Fernando Medina, o actual ministro das Finanças.

A líder da TAP conheceu a 6 de Março a decisão do Governo de a demitir, assim como o presidente do conselho de administração da empresa. Manuel Beja, depois de a Inspecção-Geral de Finanças ter declarado nula a indemnização atribuída à ex-administradora Alexandra Reis.