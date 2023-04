TAP: “Apure-se a verdade, seja qual seja, e doa a quem doer”, diz Costa

António Costa foi esta terça-feira de manhã parco em respostas sobre as eventuais consequências para o Governo sobre a verdade que se for apurando na comissão de inquérito à gestão da TAP. Mas quis passar uma mensagem que parecia destinada à equipa das Infra-estruturas que foi liderada por Pedro Nuno Santos.

"Nunca estou preocupado quando se trata de apurar a verdade. Apure-se a verdade. O país nunca fica pior sabendo a verdade, pelo contrário, fica sempre melhor, seja a verdade qual seja e doa a quem doer", respondeu o primeiro-ministro quando questionado pelos jornalistas no final de uma reunião realizada esta manhã com os institutos superiores politécnicos.

António Costa tinha sido questionado sobre se está preocupado por a comissão parlamentar de inquérito poder mostrar uma gestão da TAP que não foi eficiente. Isto tendo em conta as trocas de mensagens entre os membros da administração da companhia e os membros do Governo que se foram conhecendo nos últimos dias e também a alegada indicação do actual ministro, João Galamba, para que os resultados da transportadora relativos a 2022, em que teve lucros de 65,6 milhões de euros, fossem anunciados apenas aos players do sector e não à comunicação social.

A ainda CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, é ouvida nesta terça-feira na comissão.

Perante a insistência dos jornalistas, Costa procurou rematar o assunto vincando que a TAP não foi discutida na reunião com os representantes dos institutos politécnicos e dos alunos. Mas teve que reafirmar que a verdade "nunca deve preocupar". "Não antecipemos resultados, deixemos trabalhar quem está a trabalhar e concluir os relatórios", pediu.