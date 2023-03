TAP: “Não tomei a decisão, nem ajudei a tomar”, diz administrador financeiro sobre caso Alexandra Reis

O administrador financeiro da TAP, Gonçalo Pires, disse esta quinta-feira que não participou nem ajudou a negociar o acordo para a saída da empresa e o pagamento da indemnização de 500 mil euros à ex-administradora Alexandra Reis, mas admitiu algum conhecimento informal do processo antes da comunicação oficial feita a 4 de Fevereiro de 2022 por Manuel Beja, presidente do conselho de administração da empresa.

"Não tomei a decisão, nem ajudei a tomar", disse o administrador financeiro na comissão de inquérito à TAP. Gonçalo Pires revelou que teve conhecimento formal de que tinha havido acordo através de Manuel Beja. Dias antes, soube informalmente pela presidente da comissão executiva, Christine Ourmières-Widener, que poderia haver um acordo para a saída.

"Só soube que tinha sido fechado um acordo poucos dias antes", afirmou aos deputados. Negou, no entanto, ter participado, negociado, preparado, elaborado qualquer decisão relacionada com o acordo e até com o valor da indemnização. Mas assumiu que a saída de Alexandra Reis não o surpreendeu, dada a alteração accionista e as divergências com a presidente executiva.

O gestor foi ainda questionado sobre como foram definidos os termos da apresentação dos resultados de 2022 da TAP. O administrador contou que foi questionada a tutela sobre o modelo a usar, tendo esta – o Ministério das Infra-estruturas – dito que a TAP se devia "concentrar na informação aos investidores". A TAP apresentou lucros no ano passado e, embora a CEO ainda não tenha deixado as funções que exerce, não apresentou esses resultados.

Gonçalo Pires disse que essa comunicação com as Infra-estruturas foi feita "por e-mail". Disse ainda que era seu "entendimento" que a empresa devia "optar pela discrição". "Foi-nos confirmado [pela tutela] o dia [da apresentação] e a forma de apresentação dos resultados." Ainda nas respostas aos deputados, Pires disse que é "amigo há muitos anos" de João Galamba – o actual ministro das Infra-estruturas –, de quem foi "colega de faculdade". "Está entre os meus amigos mais chegados", notou.