Em família: da terra ao espaço, com as bruxas no ar

FESTIVAL

O Meu Primeiro FITEI

31 de Outubro a 4 de Novembro

Programado pelo Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica do Porto para servir os mais novos, o cartaz da quarta edição traz meia dúzia de espectáculos, repartidos por três salas: o coliseu portuense, o Teatro Municipal Constantino Nery de Matosinhos e a Malavoadora.

A fazer as honras do programa estão o espectáculo-instalação O Meu Primeiro Corpo, de Cátia Pinheiro e José Nunes; A História da Aranha Leopoldina, contada pela Assédio Teatro; A Maior Flor do Mundo – As Pequenas Memórias, levada a palco pela Leirena Teatro; Não Sou Como a Figueira, pelas mãos da Pele; O Papel do Dinheiro, explicado pela Malavoadora; e a Selfi, dos espanhóis Juan Ayala e Miguel Oyarzun (novidade num evento que, até aqui, se dedicou exclusivamente à produção nacional).

Na calha estão também a Praça de Inverno — que recria uma feira de rua com artistas multidisciplinares, oficinas e A Minha Primeira Discoteca, abrilhantada por DJ Kitten —, além de uma exposição da Lavandaria com Luís Leal Miranda sobre “estas coisas estranhas que temos nas pontas dos braços”. Bilhetes de 3,50€ a 7,50€.

TEATRO

Uma Ideia de Justiça

28 de Outubro

Liberdade, equidade, inclusão e diversidade são noções que habitam a narrativa da peça, escrita por Isabel Minhós Martins, dirigida por Joana Providência e apresentada como “uma ferramenta de construção da noção de justiça”.

Apontada a maiores de seis anos, traz na manga perguntas como “Porque é mais fácil identificar a injustiça do que definir a justiça?” ou “Quando chega uma travessa de fruta, quem tem direito à primeira peça?”

No Centro Internacional das Artes José de Guimarães, na cidade vimaranense, sábado, às 16h, com bilhetes a 2€.

Foto Uma Ideia de Justiça DR/TNSJ

MÚSICA

Les Feuilles Mortes

28 de Outubro

Sob o signo do jazz, e pelas mãos do Serviço Educativo da Casa da Música do Porto, um concerto para a infância que põe a tónica na “constante mutação que, nas mãos dos seus intérpretes, a música popular foi sofrendo”, explica a sinopse. Em palco estão Filipe Monteiro, João Costa, João Paulo Rosado, Paulo Gomes e Rui Teixeira.

O encontro está marcado para sábado, às 16h, com entradas a 8€.

Pinóquio: Uma Aventura Musical

A partir de 28 de Outubro

No Auditório do Casino Estoril, inicia-se mais um ciclo de apresentações da peça musical criada pela Artfeist a partir do clássico de Carlo Collodi.

No centro da narrativa está Pinóquio, o boneco de madeira esculpido por Gepeto, que ganhou vida e a quem o nariz cresce sempre que mente.

Em cena aos sábados, domingos e feriados, às 15h30, com bilhetes a 12,50€.

LEITURAS

Outubro é Mês de Semear

28 e 29 de Outubro

Com o livro Guarda Como Um Segredo debaixo do braço, Bru Junça fala-nos da vida como “a gravidez de todas as esperanças” e do que deixamos como semente. Uma sessão de contos para maiores de três anos sobre o semear, o esperar pelo que ainda não nasceu e o colher dos frutos do “que ousamos plantar”.

Sábado e domingo, às 11h30, no Lu.Ca - Teatro Luís de Camões (Lisboa), por 1€.

ACTIVIDADES

Algarve Con - Convenção de Jogos de Tabuleiro do Algarve

28 e 29 de Outubro

Mais de 300 jogos, realidade virtual, workshops, cosplay, escape room, sorteios, batalhas, expositores e demonstrações.

Entre clássicos, como Magic the Gathering ou Dungeons & Dragons, e êxitos mais recentes, como Wingspan ou Unlock, a quinta edição da convenção de jogos de tabuleiro e de cultura geek leva a Faro actividades para “todas as idades e qualquer nível de experiência”, assegura a organização, partilhada entre a associação Sê Mais Sê Melhor e o Clube MTG de Olhão.

Sábado (das 10h às 22h) e domingo (das 10h às 20h), na Direcção Regional do Algarve do Instituto Português do Desporto e Juventude, com entrada livre.

Nature Weekend

27 a 29 de Outubro

Um fim-de-semana de aves e natureza. É esta a proposta do Município de Grândola, que convida miúdos e graúdos a descobrir a diversidade do seu património natural.

Nesta edição de estreia, há espaço para as apresentações do livro Como Observar e Fotografar Aves, com o autor José Frade, e do guia infanto-juvenil À Descoberta de Grândola, Vila Morena e Verde, com o ilustrador Luís Taklim; sessões de introdução ao birdwatching nos observatórios da Lagoa de Melides e de Azinheira dos Barros; um almoço convívio e animação musical. À excepção do almoço, todo o programa é de acesso gratuito.

FESTAS

Campeonato Mundial de Hip Hop

26 a 29 de Outubro

Durante quatro dias, o Complexo Desportivo de Óbidos transforma-se numa imensa pista de dança.

Com mil participantes de 13 países, o World Championships – Hip Hop Unite Official traz à vila não só os bailarinos da competição propriamente dita, mas também o apelo ao respeito, à união, à energia positiva e ao papel educativo da dança na construção de “uma sociedade mais saudável e equilibrada”, palavras do presidente da autarquia, que organiza o evento em conjunto com a Hip Hop Unite.

Workshops, demonstração de artes urbanas, concertos e street food completam o cardápio. Mais em hiphopunite.com.

SpaceLab

27 de Outubro a 12 de Novembro

Aviso a crianças e famílias: já não é preciso ir ao espaço para ser um astronauta.

Em Almancil e Matosinhos, o Mar Shopping põe o espaço sideral à mão de semear com uma série de experiências imersivas e gratuitas, onde se pode “visitar” Marte, caminhar fora da Terra, explorar planetas e estrelas, entrar num Playnetário, calcular a nossa idade noutros planetas, tirar fotografias no cenário Lost in Space, escutar o Som dos Satélites, construir um foguetão ou descobrir A Magia do Arco-Íris.

Todos os dias, das 14h às 20h (sábado, domingo e feriados, também das 11h às 13h).

Noite do Limbo

28 a 31 de Outubro

Desenhado pela Livraria-Galeria Municipal Verney (Oeiras) e inspirado nos tons do Halloween, o evento leva à livraria e ao Auditório Municipal Eunice Muñoz um programa para todas as idades.

Arranca no sábado, às 21h, com a exibição do filme O Nevoeiro de John Carpenter, seguido de conversa com Pedro Mexia e José Mário Silva. Prossegue com um Café dos Poetas dedicado aos Poetas Malditos, cortesia da MAP - Mostra de Artes da Palavra (segunda, às 21h30), e termina com os Contos Fantásticos para Crianças servidos por Rodolfo Castro (com direito a pinturas faciais e pinhata), uma conversa de Bruno Nogueira e Miguel Esteves Cardoso e um Baile no Limbo, todos na terça-feira, noite de Halloween, com início às 21h.

A entrada é livre e há uma surpresa para quem for mascarado a preceito. Informações e reservas em livraria.verney@oeiras.pt e 214 408 329.