Em Novembro, Paco Rabbane chega à H&M numa colecção que inclui decoração

A loja do Chiado, em Lisboa, vai receber uma colecção inspirada no design futurista de Paco Rabbane, que também pode ser encontrada online.

Foi em 2004, em Novembro, que a sueca H&M lançou a primeira parceria com nomes da alta-costura. O primeiro foi o alemão Karl Lagerfeld. E, ao longo dos últimos 19 anos, foram muitos os responsáveis por filas às portas das lojas para conseguir um vestido ou um casaco de uma colecção-cápsula desenhada pela Versace, Comme des Garçons, Balmain, Maison Margiela, Stella McCartney ou, mais recentemente, Mugler. No próximo mês, a partir de dia 9, é a vez de Rabanne. Em Portugal, será a loja do Chiado, em Lisboa, a receber uma colecção inspirada no design futurista de Paco Rabbane.

Baseada nas criações icónicas dos anos 1960 de Paco Rabanne, que morreu no início deste ano, revivificadas desde 2013 pelo director criativo Julien Dossena, as propostas são inspiradas no arquivo do criador espanhol. Assim, estarão disponíveis vestidos de duas peças de malha metálica ou de lantejoulas com espelhos, assim como outros adornados com diamantes de imitação ou de malha com estampado leopardo, diz a H&M em comunicado.

Além das propostas para mulher e homem, há também uma colecção que inclui mobiliário, iluminação, acessórios de mesa, roupa de estar por casa e mobiliário têxtil. Destacam a cortina de lantejoulas metálicas, que se “baseia num design icónico dos arquivos de artigos para casa”, um candeeiro adornado com lantejoulas e um banco metálico.

Foto DR

Foto DR

Para a casa há ainda jarras metálicas, candelabros e copos, juntamente com tabuleiros com monogramas, garrafas, um jogo de dados e um baralho de cartas apresentados numa elegante caixa prateada. No que diz respeito à roupa de casa, além de toalhas, cobertores e roupões com monogramas, há almofadas e tapetes com estampado geométrico.

“Embora esta tenha sido a minha primeira experiência a desenhar artigos e objectos para casa, o nosso fundador Paco Rabanne desenhou alguns móveis metálicos icónicos na década de 70. Por isso, esta colecção de interiores parecia uma verdadeira extensão da casa”, declara Julien Dossena, director criativo de Rabanne, no mesmo comunicado. E justifica: “Queria embelezar o elemento de estilo de vida da colecção prêt-à-porter para incorporar elementos de decoração do lar que complementassem o ambiente. Há um fantástico candeeiro aranha prateado, por exemplo, que brilha como um vestido festivo com lantejoulas e oferece uma versão inovadora de um ícone de Rabanne.”

Além dos vestidos brilhantes e metalizados, para homem a oferta passa por elegantes fatos prateados e coletes de malha metálica. Há ainda malas, de malha metálica, botas ou chinelos de piscina com lantejoulas. Conhecida por ser uma marca de fast-fashion, a H&M faz questão de frisar que os materiais utilizados nesta colecção são de “alta qualidade”, apostada na “durabilidade, com artigos concebidos para serem duradouros e intemporais”.

Foto DR

E houve ainda uma preocupação com o ambiente: “Pela primeira vez, tanto para a H&M como para Rabanne, as icónicas peças de malha metálica da casa contam com metal reciclado e convencional, sendo isto o resultado de meses de desenvolvimento. As lantejoulas são feitas de PET reciclado e brilhantes de vidro reciclado.” Além das lojas seleccionadas, o resultado desta parceria também pode ser encontrado online.